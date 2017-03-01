Утвержден порядок перемещения товаров на Донбассе

Кабмин утвердил порядок перемещения между подконтрольной и неподконтрольной Киеву территорией Донбасса.
"Порядок обеспечит перемещение товаров, - а не торговлю, - в рамках предприятий, которые обеспечивают экономический рост", - заявил на заседании министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш.
Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что отслеживать и проверять перемещения будут специальные контрольные пункты.
"Самое главное – все то, что будет принято – разрешено, все другое запрещено, абсолютно все", – отметил премьер.
Разрешается ввозить и вывозить:
- продукты питания, которые перемещаются в составе гуманитарных грузов;
- лекарства в составе гуманитарных грузов;
- товаров и продукции, обеспечивающих функционирование и обслуживание в металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергетической отраслей, объектов критической инфраструктуры.
По данным РБК-Украина, документ предусматривает, что физлица смогут перевозить товары в ручной клади по списку и объемам, которые утверждаются министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
При этом компании, чтобы перевозить товары, должны быть включены в специальный список. Формы таких перечней определяются координационным центром. Они должны будут обратиться с заявлением в государственную фискальную службу.
Для перемещения угля минэнергоугля будет направлять информацию в координационный центр о включении энергогенерирующих компаний, использующих угольную продукцию для выработки электроэнергии, в перечень получателей угля.
Накануне в МВД прросили дать силовикам полномочия на разгон участников блокады на Донбассе. Министр внутренних дел заявил, что надеется, что к среде Гройсман даст команду – и служба "подготовит, наконец, постановление Кабинета министров, которое ужесточит порядок перехода".
Корреспондент