Утвержден порядок перемещения товаров на Донбассе

Более года действующий Временный порядок перемещения товаров в районе АТО незаконен

На блокпосты для Донбасса и Крыма потратят 100 млн. гривен

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