В январе в Донецкой области оформлено на 1000 таможенных деклараций больше, чем в прошлом году



На протяжении первого месяца 2017 года в Донецкой таможне ГФС оформлено 3501 таможенная декларация. По сравнению с январем прошлого года количество оформленных таможенных деклараций увеличилось в 1,4 раза или на 1003 таможенные декларации. Из них: 2567 экспортные декларации – увеличение на 57% или на 928 таможенных деклараций, 478 импортные декларации – увеличение на 6% или на 28 таможенных деклараций, 455 другие таможенные режимы – увеличение на 11% или на 46 таможенных деклараций.



С начала 2017 года в Донецкой таможне внешнеторговые операции осуществили 195 лиц, что на 17% больше, чем в январе 2016 года.



Перечень наибольших экспортеров за отчетный период остается практически неизменным и состоит из субъектов металлургической, угольной, машиностроительной, химической и пищевой промышленности.



Организационные мероприятия, которые проводятся в таможни, направленные на улучшение качества предоставления сервиса для граждан и субъектов, которые осуществляют операции с товарами, дают позитивные результаты. Так, в январе 2017 года среднее время таможенного оформления экспортных товаров с 31 мин. сократилось до 24 минут. В три раза сократилось и среднее время таможенного оформления импортных грузов и составило 48 мин. по сравнению с 2 час. 42 минутами.



Внешнеторговое обращение в январе 2017 года составило 322 млн долларов, что почти в два раза больше января 2016 года. При этом импортировано товаров на сумму 45 млн долларов, экспортировано – на 277 млн долларов. С начала 2017 года в Донецкой таможне внешнеторговые операции осуществили 195 лиц, что на 17% больше, чем в январе 2016 года.Перечень наибольших экспортеров за отчетный период остается практически неизменным и состоит из субъектов металлургической, угольной, машиностроительной, химической и пищевой промышленности.Организационные мероприятия, которые проводятся в таможни, направленные на улучшение качества предоставления сервиса для граждан и субъектов, которые осуществляют операции с товарами, дают позитивные результаты. Так, в январе 2017 года среднее время таможенного оформления экспортных товаров с 31 мин. сократилось до 24 минут. В три раза сократилось и среднее время таможенного оформления импортных грузов и составило 48 мин. по сравнению с 2 час. 42 минутами.Внешнеторговое обращение в январе 2017 года составило 322 млн долларов, что почти в два раза больше января 2016 года. При этом импортировано товаров на сумму 45 млн долларов, экспортировано – на 277 млн долларов.