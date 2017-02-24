С начала года экспортеры Донетчины получили свыше 100 сертификатов EUR.1 в страны ЕС



В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами-членами в течение января текущего года выданы 103 сертификата формы EUR.1.



Перечень стран ЕС, в которые выдано наибольшее количество сертификатов остается практически неизменным, это: Италия и Румыния - по 22, Германия - 16, Словения - 10 и Польша - 9 сертификатов соответственно.



В разрезе товаров, наибольшее количество сертификатов выдано на следующие товары: "свинец", "сплав свинца", "части прокатного стана", "части правильной машины", "халва подсолнечная", "натуральный пчелиный мед".



Постепенная позитивная динамика увеличения объемов экспорта товаров в страны ЕС, которая наблюдалась на протяжении года, что миновал, остается и в течение января 2017 года. Так в сравнении с соответствующим периодом 2016 года процент экспорта в страны ЕС от общего объема экспорта по стоимости вырос на 7% или на 97 млн долларов и на 11% или на 205 тыс. тонн по весу. Перечень стран ЕС, в которые выдано наибольшее количество сертификатов остается практически неизменным, это: Италия и Румыния - по 22, Германия - 16, Словения - 10 и Польша - 9 сертификатов соответственно.В разрезе товаров, наибольшее количество сертификатов выдано на следующие товары: "свинец", "сплав свинца", "части прокатного стана", "части правильной машины", "халва подсолнечная", "натуральный пчелиный мед".Постепенная позитивная динамика увеличения объемов экспорта товаров в страны ЕС, которая наблюдалась на протяжении года, что миновал, остается и в течение января 2017 года. Так в сравнении с соответствующим периодом 2016 года процент экспорта в страны ЕС от общего объема экспорта по стоимости вырос на 7% или на 97 млн долларов и на 11% или на 205 тыс. тонн по весу.