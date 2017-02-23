Повысить доходность бизнеса с помощью бесплатного Wi-Fi



Сейчас редко встретишь человека, который не пользовался бы интернетом. Современные технологии позволяют попадать во всемирную паутину с любого устройства. В настоящее время, так как люди активно пользуются социальными сетями, очень популярно, для пользования интернетом, иметь смартфоны.



Современный человек привык, что у него есть доступ в интернет в любом месте. В кафе, ресторанах, метро, на работе интернет должен работать всегда. Поэтому многие владельцы популярных мест устанавливают для посетителей бесплатный Wi-Fi. В сети интернет всегда можно найти точки доступа wifi по ссылке на специальном сайте, то есть отправляясь в какое либо заведение, вы всегда будете знать, есть ли в нем выход в интернет.





Посетители будут проводить больше времени



Статистика показывает, что при установке в кафе Wi-Fi, клиенты стали проводить в нем больше времени. Соответственно и денег в этом заведении они стали тратить больше.



Конечно, владелец может забеспокоиться на счет того, что люди будут приходить и просто занимать места. Но за это не стоит беспокоиться. Доказано, что людям уютнее сидеть в кафе с интернетом если они что-то заказали. Пусть посетитель заказал лишь чашку кофе. Главное, что он уже пришел в это кафе.





Лучше конкурентов



Теперь люди ориентируется при выборе места для перекуса не только на цену обслуживание, но и наличие Wi-Fi. Это связанно с тем, что многие неловко себя чувствуют, когда приходят пообедать в одиночестве. А при наличии выхода в интернет можно пообщаться в социальных сетях с друзьями и тогда посетители чувствуют себя более свободно. Следовательно, и людей в таком кафе будет больше.



Кафе, у которого есть Wi-Fi в глазах клиентов лучше, чем все остальные. Они пойдут именно в такое кафе. Новейшие технологии заставляют постоянно менять свой подход к бизнесу. Это связанно с тем, что конкуренция на рынке постоянно растет и нужно делать так, чтобы люди посещали заведение.



Конечно, многие предприниматели еще сомневаются, что установка Wi-Fi это выгодно. Но если целевая аудитория заведения не 60+, то приобретение такого новшества не помешает. Но не стоит предполагать, что как только роутер будет установлен, клиенты польются рекой. Дайте время людям узнать о данной модернизации. Немного терпения не помешает. Ведь при открытии кафе, так же не всегда бывает большое количество посетителей. Но со временем появятся постоянные клиенты и доход. И не стоит забывать о том, что при поисковых запросах в интернете будет высвечиваться кафе, в котором уже есть Wi-Fi роутер.