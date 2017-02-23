Трудовые отношения в январе 2017 года в Донецкой области оформили почти 1000 граждан



Благодаря проведенным мероприятиям по детенизации сферы занятости населения в январе 2017 года официально трудоустроено 944 гражданина, которые раньше работали у работодателей без надлежащего оформления. Итогами проведенной работы стало дополнительное поступление в бюджет 1,4 млн грн, в том числе 597 тыс. грн налога на доходы физических лиц и 772 тыс. грн единого взноса.



Кроме того, за первый месяц текущего года 270 физических лиц привлечено к государственной регистрации как субъектов предпринимательской деятельности, в результате чего сумма уплаченных налогов составила 78 тыс. гривен.



В январе 2017 года в результате проведенной работы с руководителями предприятий а также работы комиссий по легализации и повышению уровня заработной платы 22 предприятия повысили уровень выплаты заработной платы выше минимальной. Как следствие, в бюджет поступило 56 тыс. грн налогов и сборов.



В связи с повышением с 1 января 2017 года минимальной заработной платы до 3200 грн фискальная служба Донетчины призывает работодателей не игнорировать гарантированный уровень минимальной заработной платы при начислении и выплате заработной платы наемным работникам и соответствующей уплате налогов. Ведь несоблюдение действующего законодательства по оплате труда приведет к значительной сумме штрафных санкций. Кроме того, за первый месяц текущего года 270 физических лиц привлечено к государственной регистрации как субъектов предпринимательской деятельности, в результате чего сумма уплаченных налогов составила 78 тыс. гривен.В январе 2017 года в результате проведенной работы с руководителями предприятий а также работы комиссий по легализации и повышению уровня заработной платы 22 предприятия повысили уровень выплаты заработной платы выше минимальной. Как следствие, в бюджет поступило 56 тыс. грн налогов и сборов.В связи с повышением с 1 января 2017 года минимальной заработной платы до 3200 грн фискальная служба Донетчины призывает работодателей не игнорировать гарантированный уровень минимальной заработной платы при начислении и выплате заработной платы наемным работникам и соответствующей уплате налогов. Ведь несоблюдение действующего законодательства по оплате труда приведет к значительной сумме штрафных санкций.