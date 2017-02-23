Почему востребована услуга доставки цветов



Сейчас всё больше людей мечтает создать своё собственное дело, работать на себя, самостоятельно выстраивать партнёрские отношения. Кто-то уже «созрел» и пишет бизнес-план, а кто-то всё ещё раздумывает, каким именно выгодным бизнесом ему заняться.



Одна из актуальных бизнес-идей на рынке — интернет-доставка цветов. Чем же цветы так привлекательны для начинающих предпринимателей, мы постараемся дать ответ в данной статье.



Есть как минимум две важные причины, почему стоит заняться именно этим бизнесом:



-во-первых, цветы, как подарок и выражение чувств, всегда остаются актуальными;



- во-вторых, несмотря на большую конкуренцию, проблемы с поставщиками и салонами-партнёрами будут минимальны.



Цветы — это, пожалуй, единственный подарок, который не выходит из моды веками, а с развитием флористики становится только более востребованным. Современные профессиональные флористы умеют создавать дизайнерские конкурентоспособные букеты, привлекая всё больше и больше клиентов.



Кроме того, заказ букетов через интернет для многих людей, особенно занятых и забывчивых, более удобный и доступный способ покупки, чем непосредственно в салоне цветов. Именно поэтому доставка цветов от https://toryart.com.ua/, это отличный способ подобрать красивый букет для любого праздника и таким образом удивить своих близких, или любимого человека.



Стоит отметить, что доставке цветов может также сопутствовать продажа луковиц садовых растений и комнатных цветов в горшках.



Поставщиков цветов в каждом городе предостаточно, стоит только набрать нужный запрос в поисковике. Цветы везут в основном из Нидерландов, Эквадора и Колумбии — это ни для кого не секрет, и начинающему бизнесмену стоит продумать, как работать с поставщиками напрямую. Цветы в этих странах выращивают в большом количестве прежде всего на экспорт, и вряд ли вы останетесь без поставщиков по причине снижения производства продукции.



Однако надо помнить, что такое востребованное и прибыльное на первый взгляд дело, как интернет-услуга по доставке цветов, может иметь свои подводные камни и требует определённых вложений. Прежде чем писать бизнес-план, необходимо тщательно продумать всю схему «поставщик-покупатель». Также стоит уделить внимание интернет-маркетингу, так как услуга по доставке цветов осуществляется через сайты, а это ниша сейчас весьма конкурентная.