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Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе

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Экономика
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Госслужащих и предпринимателей Донецкой области будут обучать в Европе

Украинские чиновники и представители среднего и малого бизнеса будут перенимать опыт европейских коллег.

Об этом сегодня, 22 февраля, во время встречи с латвийской делегацией в Краматорске рассказал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

- Нам нужно научить власть работать. Деньги есть, но некоторые главы районов и городов так и не научились ими пользоваться. Хорошее управление - наш путь к успеху, - подчеркнул Жебривский.

В частности, по планам Донецкой ОГА, получать новый опыт госслужащие и предприниматели будут в Польше, Литве, Латвии, Чехии и Словакии.

- Мы заинтересованы в сотрудничестве с Донецкой областью, - рассказал посол Республики Латвия Юрис Пойканс. - У нас есть опыт в сфере региональной реформы и децентрализации. Мы можем поделиться конкретными разработками в градостроительстве, уборке мусора и работе муниципальных предприятий.

Уже в ближайшее время в Донецкой области обещают определить объединенную территориальную общину, представители которой поедут на обучение в Латвию.

До ТеБе


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