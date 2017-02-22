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РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс

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Экономика
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РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс

Власти России решили напрямую поставлять самопровозглашенным ДНР и ЛНР коксующийся уголь, необходимый для металлургических предприятий. Об этом пишет газета Взгляд со ссылкой на источник в российском энергетическом секторе.

По информации издания, такое решение принято из-за проблем, которые стали испытывать заводы, расположенные в ДНР и ЛНР. Их работа нарушилась в связи с остановкой поставок российского коксующегося угля, который транспортировался через контролируемые Киевом территории. Сейчас это невозможно из-за блокады железнодорожного сообщения между Украиной и "республиками".

"В связи с этим в Москве принято решение в таких условиях, созданных Киевом, осуществлять поставки коксующегося угля в Донбасс напрямую", – сказал источник.

При этом уточняется, что рассчитаться с Россией за поставленный напрямую уголь предприятия не смогут, поскольку они по-прежнему контролируются украинскими олигархами, и поэтому все расчеты проходят через Киев.

"Таким образом, сам Порошенко и иже с ним дают Донбассу сигнал к национализации предприятий. Они просто не оставляют донецким и луганским предприятиям другого выхода", – пояснил сточник, близкий к руководству республик.


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