Енакиевский метзавод и Краснодонуголь прекратили свою работу

В Донецкой области задержаны вагоны с сырьем Метинвеста

Метинвест останавливает работу своих металлургических предприятий из-за проблем на железной дороге

В Донецкой области в феврале сократилось промпроизводство

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