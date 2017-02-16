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В Украине становиться больше безработных

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Экономика
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В Украине становиться больше безработных

В Украине в январе 2017 года число зарегистрированных безработных в январе составило 1,6% населения трудоспособного возраста, что на 0,1 процентный пункт выше показателя за прошлый месяц. Такие данные без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях обнародовала Государственная служба статистики в четверг, 16 февраля.

Так, по состоянию на 1 февраля 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 429 тысяч безработных, тогда как месяцем ранее их число составляло 390,8 тысяч человек.

При этом государственную помощь в январе получили 351,2 тысяч человек, средний размер пособия на одного безработного составил 2 015 гривен.

Получили работу в январе 3,9% зарегистрированных безработных. Конкурс на одно вакантное место в январе составил 9 человек, тогда как в декабре прошлого года на одно рабочее место претендовало 11 человек.

Согласно последним опросам, в декабре 2016 года, 60% украинцев заявили, что работают, 40% - нет.


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