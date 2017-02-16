В Украине становиться больше безработных

В январе в Донецкой области более 800 человек нашли работу

В Донецкой области 33,1 тыс. безработных

В Донецкой области зарегистрировано более 30 тысяч безработных

В Украине полмиллиона безработных

Более 350 тысяч украинцев получают пособие по безработице

За месяц безработных стало на 130 тысяч больше