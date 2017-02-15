Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике

Кабинет министров ввел чрезвычайное положение в энергетической сфере Украины. Соответствующее решения было принято на внеочередном заседании правительства вечером в среду, 15 февраля.
"Предполагается пункт, предусматривающий, что в возникновении необходимости и диспропорции между потреблением и выработкой электрической энергии все же мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии", – заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
Как подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман в среду на заседании Кабмина, нынешний дефицит угля создан искусственно и "поименный список людей, которые это сделали, знает вся Украина".
Премьер также призвал активистов, которые блокируют поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса, прекратить блокаду. По его словам, правительство готово бороться и борется с любыми проявлениями контрабанды.
Гройсман обратился к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой рассмотреть вопрос блокады поставок угля с неподконтрольной территории Донбасса.
"Компетенция правительства состоит в том, чтобы мы поддерживали хозяйственную часть этого вопроса и меры, которые мы предусмотрели, дадут нам возможность минимизировать негативное влияние, но поскольку это блокирование сегодня происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция – это уже выходит за пределы компетенции правительства. Это вопрос Совета национальной безопасности и обороны, потому что тут есть вопрос национальной безопасности. Поэтому я обратился в СНБО рассмотреть, детально рассмотреть все аспекты влияния этого блокирования на жизни граждан", – сказал Гройсман.