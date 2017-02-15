Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике

Порошенко ввел в действие решение СНБО по обеспечению энергетической безопасности государства

Гройсман: Углю из Донбасса пока нет альтернативы

Гройсман назвал цену отказа от угля из Донбасса

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