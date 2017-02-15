В Дружковке провели семинар по созданию инициатив в общинах

С целью расширения участия общин в их будущем развитии ПРООН и структурой ООН Женщины был начат проект «Восстановление управления и содействие в пострадавших от кризиса общинах Украины», финансируемый Европейским Союзом.
8 февраля 2017 годп, в помещении исполнительного комитета Дружковского городского совета Украинский женский фонд провел семинар для общества Дружковки в рамках данного проекта. На семинар были приглашены как представители общественных организаций города, председатели поселковых и сельских советов, так и сотрудники структурных подразделений исполнительного комитета Дружковского городского совета.
Мобилизуя общины, предоставляя небольшие гранты, проект будет поддерживать местные общины и будет способствовать созданию инициатив по защите интересов женщин, расширению участия общественности в принятии решений по планированию и бюджетированию, а также общественной безопасности. В конце концов, вся община должна получить пользу от данного проекта. Реализовываться проект будет в течение сентября 2016 - октябрь 2017 годов.
Информацию об участии в получении грантов можно узнать по телефону 0506216747 Оксана Кравец.