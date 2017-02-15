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Правительства Германии и Италии окажет продовольственную помощь Украине на 3 млн евро

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Экономика
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Правительства Германии и Италии окажет продовольственную помощь Украине на 3 млн евро

Всемирная Продовольственная Программа ООН (ВПП) в течение 2017 года продолжит предоставление продовольственной помощи 220,000 человек, пострадавшим от конфликта на востоке Украины, постепенно поддерживая деятельность по раннему восстановлению.

Спустя около 3 лет с начала конфликта, ситуация в области безопасности на востоке Украины остается напряженной. По оценкам, 3,1 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи, и жители Украине продолжают ощущать негативные последствия конфликта. Обстрелы с обеих сторон во многих горячих точках вдоль линии соприкосновения продолжают угрожать жизни мирного населения.

«Ситуация усугубляется поскольку цены растут достаточно быстро в сравнении с доходоми населения, что ограничивает их способность позволить себе продукты питания, в которых они нуждаются», отметила представитель ВПП в Украине Дорте Еллехаммер. «Цены на продовольствие растут в то время, как доход семей находится под влиянием безработицы, в результате чего многие семьи вынуждены прибегать к альтернативным негативным стратегиям выживания в условиях экономической нестабильности».

В 2017 году, ВПП продолжит обеспечивать продовольственными наборами 70,000 наиболее уязвимых жителей, потребности которых являются наиболее высокими. Продовольственная помощь ВПП рассчитана на поддержку пожилых людей, семей с одним кормильцем, людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью, а также на тех, кто не получает гуманитарную помощь в любой другой форме. По мере продолжения конфликта, украинцы стали еще более уязвимыми по причине того, что социальных пособий недостаточно для покрытия продовольственных и других расходов на проживание.

ВПП будет продолжать развивать систему предоставления помощи путем денежных переводов, где это возможно, в зависимости от наличия необходимых рыночных условий и финансовых учреждений.

На протяжении весны и лета, ВПП и ее партнеры будут осуществлять небольшие проекты раннего восстановления, нацеленные на повышение уровня жизни домохозяйств, повышение доходов, диверсификацию культур и восстановление производственных фондов.

«Если не предпринимать средне- и долгосрочные меры восстановления средств к существованию, все больше людей будут нуждаться в гуманитарной помощи в ближайшие месяцы и годы», отметила Дорте Еллехаммер.

Около 150,000 людей, уровень продовольственной защищенности которых был определен как средний (что подрузумевает, что они испытывают трудности в обеспечении себя достаточным количеством еды на ежедневной основе), будут получать продовольственную помощь и в то же время привлечены к участию в тренингах и деятельности по раннему восстановлению, которые будут адаптированы к местным условиям и основанны на имеющихся финансовых ресурсах.

С ноября 2014 года, ВПП в Украине оказывает помощь внутренне перемещенным лицам, людям, которые возвращаются на места своего постоянного проживания, а также жителям восточной Украины, посредством предоставления им продуктовых наборов, рассчитаных на покрытие продовольственных нужд в течение месяца, а также ваучеров и денежных переводов на покупку продуктов питания. На сегодняшний день, около 850,000 уязвимых людей, которые пострадали в результате конфликта, получили продовольственную помощь ВПП, несмотря на продолжающийся конфликт и нестабильную ситуацию в области безопасности, что ограничивает движение гуманитарных сотрудников.

«ВПП благодарна донорам, которые уже помогли украинцам в этом году, в частности правительства Германии и Италии, которые первыми поддержали деятельность ВПП», добавила Еллехаммер.

Германия и Италия предоставили ВПП в Украине 3 млн евро (3,2 млн долл. США) и 0,7 млн евро (0,8 млн долл. США) соответственно.

ВПП срочно необходимо более 30 млн долл. США, чтобы обеспечить людей на востоке Украины, пострадавших в результате конфликта, необходимой продовольственную помощью до декабря 2017 года.


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