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Нефтяной поток пойдет через Украину?

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Нефтяной поток пойдет через Украину?

Украина снова пытается запустить нефтяной поток с Каспия через свою территорию. В ноябре в Одессу прибыл первый танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Залить каспийскую нефть в Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор (ЕАНТК) пытались несколько формаций украинского правительства. Идея возникла ещё в 1990-е, но так и не была реализована. И вот представился новый шанс…

Обречённый на неудачу


ЕАНТК позволяет создать маршрут, минуя и российскую трубу, и контролируемые турками проливы. На первом этапе планировалось поставлять по нему до 10 млн т нефти в год с расширением до 40 млн т.

В 2002 году был построен магистральный нефтепровод «Одесса — Броды» во Львовскую область — на стыковку с транзитной системой «Дружба». Эксплуатационная длина трубы — 667 км, проектная мощность — 14,5 млн т/год. Планировалось довести трубу до польского Плоцка и порадовать азербайджанской нефтью местный НПЗ. В 2004-м «Укртранснафта» и PERN Przyjazn создали МТК Sarmatiа для подготовки ТЭО и привлечения инвестиций в проект. Но польская сторона со строительством своей части трубы не спешила. А соединение с «Дружбой» позволяло отправлять нефть из Украины на белорусские НПЗ или запустить реверс. Российско-британская ТНК-BP не только обязалась прокачивать более 9 млн т нефти в год для экспорта через порт «Южный», но и предоставила товарный кредит. Оплата за транзит превысила $90 млн, что позволило сразу окупить строительство.

В 2007 году к польско-украинским транзитёрам гипотетического ЕАНТК присоединились нефтедобытчики: азербайджанский SOCAR, грузинский GOGC, «Клайпедос Нафта». Но поляки так и не взялись за строительство. И в 2009 году по магистрали «Одесса — Броды» пошла российская нефть в интересах Одесского НПЗ.

Попытка в 2010-м вновь включить аверсный режим в сотрудничестве с белорусами совпала с интересами конкурентов — Кременчугского НПЗ и группы «Приват», которые ранее перекрыли поставки по маршруту Лисичанск — Кременчуг — ОНПЗ. Но проект был обречён на неудачу.

Третья сторона в игре


При очередном дележе нефтедоходов между Москвой и Минском в 2010 году был подписан 2-летний контракт на поставку через наши порты 4 млн т нефти из Азербайджана и Венесуэлы для НПЗ Беларуси. Но стоила эта линия существенно дороже российской, и, как только Минск и Москва договорились, рычаг давления в виде украинской альтернативы оказался не нужен. В итоге вместо 4 млн т был прокачан только 1 млн т, а «Укртранснафте» достался многомиллионный вопрос о взаиморасчётах, висящий в воздухе до сих пор.

И загрузка, и направление транзита всегда определялись отношениями в треугольнике Киев — Минск — Москва. Нефтегазовые споры последних регулярно актуализировали тему транзита через Украину. Во второй половине уходящего года РФ вновь урезала Минску нефтяную пайку на треть. Стороны ведут споры о цене на сырьё; Москва свою позицию подкрепляет движением вентиля. Так, в 2016-м РФ планировала поставить 24 млн т нефти, или 1,9 млн т в месяц; в реальности поступает 1 млн тонн, а это означает дефицит к концу года не менее 4 млн т. Страхуясь, белорусы, возможно, захотят получить по украинскому коридору несколько миллионов тонн нефти, но по соотношению объёмов очевидно, что «Одесса — Броды» остаётся скорее дежурным вариантом и козырем в отношениях с Москвой.

Может ли украинский транзит стать постоянной величиной? Тем более что белорусы могут включиться в проект и как транзитёры, используя свои ветки нефтепровода «Дружба» в польском направлении в отсутствие смычки «Броды — Плоцк». Взаимный интерес есть. Сегодня розничный рынок Украины более чем наполовину состоит из белорусской нефти; с января по октябрь на 80 % выросли поставки бензина и на 35 % — дизтоплива. Доля белорусов на рынке дизтоплива приближается к 50 %, а на рынке бензина уже перевалила за половину; Украине они продают нефтепродукты в среднем на $40 за тонну дороже, чем России. При таком раскладе может оказаться интересным и предложение поработать на давальческом сырье — через Одессу на недозагруженный Мозырский НПЗ с последующей продажей в Украине и Европе. Это подтвердил и визит президента Лукашенко в Азербайджан в конце ноября.

Гонка на выживание


2007-й — 40 млн т, 2010-й — 20 млн т, 2015-й — 15,1 млн т… Это статистика падения прокачки «Укртранснафтой». По итогам года можно ожидать падения до 11–12 млн т, хотя пропускная способность НТС Украины на выходе в ЕС — 56 млн т. А белорусские нефтяники преподнесли Вильнюсу подарок, перебросив свой экспорт из портов Украины на литовские терминалы. Но обслуживать трубу приходится в любом случае. «Одесса — Броды» обходится в $8 млн в год. И прибыли не приносит.

За последние месяцы сделаны шаги по стимулированию трубопроводного экспорта нефти через Украину не в традиционном широтном (РФ — ЕС), а в меридианальном направлении. С лета действует скидка 75 % на портовые сборы для танкеров с транзитной нефтью. Запротоколирована поставка с 2017 года на Кременчугский НПЗ как минимум 1,3 млн т нефти Azeri Light в год и запуск простаивающей магистрали «Одесса — Кременчуг».

В текущей ситуации даже небольшие дополнительные объёмы имеют немаловажное значение. Кроме Азербайджана закрепиться на европейском рынке страстно желает Иран. С лета иранская NIOC осуществляет пробные танкерные поставки в Польшу, а украинский транзит может дать выход на всю Центральную Европу.

Нефтедобытчики попали в жёсткий цейтнот; выход на мировой рынок сланцевой нефти США грозит обрушить цены, а это вопрос ближайшего будущего. Дальновидные переориентируются с горючего на химпром (в ноябре Лукашенко озвучил планы модернизации «Могилёвхимволокна» к 2020 году).

Украинский транзит получает ещё один шанс, но… Удастся ли нарисовать конкурентоспособный тариф с учётом стоимости перевалки? Найдутся ли свободные объёмы на рынке? Кто оплатит закачку технологической нефти? Как активизировать строительство «Броды — Плоцк»? Готова ли Беларусь к диверсификации поставок? Отсутствие ответов может окончательно похоронить перспективный проект.

Zavarnik


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