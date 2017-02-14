В Украине хотят усложнить выход на пенсию

Рада повысила предельный возраст выхода на пенсию для чиновников

Пенсионный возраст повышать пока не собираются

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