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Режим ЧП: отключать свет будут в семи областях

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Экономика
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Режим ЧП: отключать свет будут в семи областях

Если Кабмин одобрит введение режима чрезвычайного положения в энергетике Украины, то отключения электроэнергии могут коснуться семи областей, сказано на сайте правительства.

Сегодня Минэнерго предложило ввести режим чрезвычайного положения в энергетике Украины из-за дефицита угля, вызванного блокадой на Донбассе. Это предложение на очередном заседании рассмотрит Кабмин.

Сообщается, что по итогам заседания антикризисного энергетического штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.

"Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения", - заявил вице-премьер Геннадий Зубко.

"В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок", - добавил он.


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