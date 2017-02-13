Режим ЧП: отключать свет будут в семи областях

Если Кабмин одобрит введение режима чрезвычайного положения в энергетике Украины, то отключения электроэнергии могут коснуться семи областей, сказано на сайте правительства.
Сегодня Минэнерго предложило ввести режим чрезвычайного положения в энергетике Украины из-за дефицита угля, вызванного блокадой на Донбассе. Это предложение на очередном заседании рассмотрит Кабмин.
Сообщается, что по итогам заседания антикризисного энергетического штаба Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Сумской и Черкасской областям поручено провести штабы по чрезвычайным и техногенных ситуациям.
"Штабы этих областей должны проанализировать кризисные ситуации, которые могут быть связаны с ограничением энергоснабжения", - заявил вице-премьер Геннадий Зубко.
"В первую очередь, по обеспечению населения энергоснабжением и теплом. Также рассмотреть работу промышленных предприятий, работающих в непрерывном режиме с точки зрения суточных графиков пиковых нагрузок", - добавил он.