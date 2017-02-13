Режим ЧП: отключать свет будут в семи областях

В Украине хотят ввести ЧП из-за блокирования поставок угля

В Украине введут чрезвычайный режим в энергетике

Кабмин продлил режим чрезвычайных мер в энергетике еще на месяц, - Демчишин

Оснований для введения ЧП на востоке Украины нет - АП

Жители 11 областей Украины могут остаться без отопления

Вопрос о введении в Украине чрезвычайного положения не обсуждается