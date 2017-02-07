AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины

Интернет-ритейлер AliExpress отменил бесплатную доставку товаров в Украину. Об этом говорится на сайте AliExpress Помощник.
С 7 февраля вступают в силу изменения в связи с новой политики в области логистики по отношению к Украине, России и Беларуси.
"Для России бесплатная доставка остается, если заказ будет стоить до 2 долларов. А для Украины и Беларуси теперь бесплатной доставки не будет вообще. Она и раньше не была бесплатной, но очень дешевой, стоимость которой была так мала, что продавец включал ее в стоимость товара и она была практически не ощутима покупателю", - говорится в сообщении.
На сайте указано, что сначала такая дешевая безтрекова доставка была выгодна как покупателю, так и продавцу.
"Посылки хоть и не отслеживались, но стабильно приходили. Но ситуация изменилась, когда тысячи посылок стали исчезать, не находя своих владельцев. Тысячи покупателей спорили и возвращали деньги", - говорится в сообщении.
"Нередки случаи были, когда нечестные покупатели, получив безтрековую посылку, открывали и выигрывали споры, утверждая, что посылку они не получили. С каждым месяцем процент обмана рос. Поэтому AliExpress разработал стратегию борьбы с таким явлением", - отмечают в компании.
"Теперь все посылки в Украину и Беларусь должны отслеживаться, иметь трек-номер. А это возможно только за счет поднятия требований к условиям доставки и соответственно подорожание", - заявили в компании.