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AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины

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Экономика
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AliExpress отменил бесплатную доставку для Украины

Интернет-ритейлер AliExpress отменил бесплатную доставку товаров в Украину. Об этом говорится на сайте AliExpress Помощник.

С 7 февраля вступают в силу изменения в связи с новой политики в области логистики по отношению к Украине, России и Беларуси.

"Для России бесплатная доставка остается, если заказ будет стоить до 2 долларов. А для Украины и Беларуси теперь бесплатной доставки не будет вообще. Она и раньше не была бесплатной, но очень дешевой, стоимость которой была так мала, что продавец включал ее в стоимость товара и она была практически не ощутима покупателю", - говорится в сообщении.

На сайте указано, что сначала такая дешевая безтрекова доставка была выгодна как покупателю, так и продавцу.

"Посылки хоть и не отслеживались, но стабильно приходили. Но ситуация изменилась, когда тысячи посылок стали исчезать, не находя своих владельцев. Тысячи покупателей спорили и возвращали деньги", - говорится в сообщении.

"Нередки случаи были, когда нечестные покупатели, получив безтрековую посылку, открывали и выигрывали споры, утверждая, что посылку они не получили. С каждым месяцем процент обмана рос. Поэтому AliExpress разработал стратегию борьбы с таким явлением", - отмечают в компании.

"Теперь все посылки в Украину и Беларусь должны отслеживаться, иметь трек-номер. А это возможно только за счет поднятия требований к условиям доставки и соответственно подорожание", - заявили в компании.


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