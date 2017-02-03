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Тепло под ногами

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Экономика
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Тепло под ногами

О геотермальной энергетике разговоров намного меньше, чем о солнечной или ветровой. BZ уже писал, что знаменитая страна гейзеров Исландия греется от земной печки, отапливая 93 % жилого фонда теплом подземных вод. Этим ресурсом научились пользоваться и другие страны, находящиеся на тектонических разломах, которые есть и у нас: доступный тепловой потенциал недр Украины эквивалентен 12 млн тонн условного топлива в год, что превышает разведанные у нас запасы традиционного топлива. Так за чем же дело стало?

А нам не по карману…

В наше время на многих тепловых станциях мира используется принцип замкнутого контура, предложенный украинскими академиками Александром Щербанём и Олегом Кремнёвым. Поднятая из глубин горячая вода после отбора тепла возвращается на тот же уровень. Это исключает негативное влияние на балансы в земной коре. По такому принципу уже несколько десятилетий работают российские геотермальные электростанции на Камчатке. А в самой Украине таких станций нет, хотя крупнейшие в мире ГеоТЭС имеют даже технологически не самые передовые Кения и Индонезия.

Горячие подземные воды могут использоваться для теплофикации и для производства электроэнергии. Всё дело в температурном режиме подземных источников. Так, при температурах от 50°С можно отапливать ограниченные площади; для крупномасштабной теплофикации нужно добраться до воды температурой более 70°С. Вырабатывать электричество можно при температурах вод не менее 120–170°С с применением промежуточного нагреваемого вещества; водами 170–220 °С можно нагревать уже непосредственно пароводяную смесь, а выше 220°С возможна электрогенерация на сухом паре.

Столь горячих источников, куда можно дотянуться трубой, при современных технологиях и деньгах в Украине не так много, причём часть их — в Крыму и на Донбассе. Самые доступные — в Закарпатье. Однако важна не только температура, но и площадь доступных для извлечения вод; а она самая большая не в Карпатах, а на равнинах Харьковской области.

По данным Института возобновляемой энергетики НАН Украины, 7 центральных и западных областей страны имеют геотермальный энергетический потенциал в районе 6-7 млрд кВт∙ч в год каждая. В целом годовой технически достижимый тепловой потенциал геотермальной энергии в стране эквивалентен около 90 млрд кВт∙ч в год. Если мерить газом, то это порядка 10 млрд кубов голубого топлива.



С надеждой на будущее?

В этой многообещающей статистике есть несколько «но». Даже лидеры геотермальной энергетики показывают на порядки более скромные результаты, чем теоретические расчёты по отдельным областям Украины, не изобилующей открытыми источниками. К теплу нужно пробиваться буром, что повышает уровень первоначальных капвложений. Жар на глубинах менее 4 км доступен только в Крыму и в Карпатах.

Чем больше глубина — тем более агрессивная среда. Высокая минерализация теплоносителя требует использования особых антикоррозийных материалов, необходимо оборудование для отвода и утилизации газов. В итоге на обслуживание самого процесса уходит около половины всей мощности станции, а высокая стоимость бурения и обустройства скважин делает эти проекты весьма дорогостоящими уже на старте. Есть надежда, что медленный закат нефтяной эпохи вынудит нефтяников переориентироваться на бурение геотермальных скважин. И ещё — на усовершенствование технологий…

В Украине дающая тепло подземная циркуляционная система близ Ужгорода работает на скважине глубиной 2,3 км с температурой 124°С. Тепла достаточно для обогрева теплиц и животноводческого комплекса. Но о выработке электроэнергии речь не идёт. Самая близкая цель в масштабах всей страны — геотермальное отопление. Верховная Рада внесла тепловые насосы в список оборудования для возобновляемых источников энергии. При ввозе в страну оно освобождается от НДС, а предприятия, производящие «зелёную» энергию, — от налога на прибыль.



Госэнергоэффективность и платежеспособность

В планах Государственного агентства по энергоэффективости — увеличение объёмов использования тепловой энергии из возобновляемых источников до 5,85 млн тонн нефтяного эквивалента к 2020 году. Пока это только бумажные пожелания.

В 2015 году Национальная энергетическая администрация Исландии и Госэнергоэффективность Украины подписали меморандум о сотрудничестве в развитии сферы геотермальной энергетики. Но геологически наши страны различаются кардинально. Нам куда интереснее опыт Швеции, где половину отопления дают геотермальные тепловые насосы, а 12 % потребностей в тепле Стокгольма обеспечивает Балтийское море со среднегодовой температурой всего 8°С. Или США, где закон обязывает оборудовать теплонасосами общественную инфраструктуру.

У нас содействовать внедрению этих технологий призваны «тёплые кредиты», компенсирующие часть займа на приобретение энергосберегающего оборудования и материалов. Но основная их часть идёт на замену окон, а не на альтернативные источники энергии, а в новом году на неё планируется выделить всего 400 млн грн против прежних нескольких миллиардов.

Главная целевая группа потребителей геотермальных насосов «грунт-вода» — сельские жители, и большинство из них неплатежеспособны. Расширить этот рынок можно включением целевых беспроцентных программ с длительными рассрочками выплат и выполнением всего цикла подключения домов. Однако правительство пока предпочитает спускать 50 млрд грн в год на субсидии, перекачивая бюджетные деньги в разорительную угольную энергетику и сокращая объём «живых» денег у несубсидируемой части населения…

Zavarnik


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