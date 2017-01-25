В ДНР «национализировали» почти 60 рынков

Как сообщили в «министерстве» доходов и сборов самопровозглашенной ДНР, за период так называемой национализации, 59 рынков находящиеся на территории оккупированной части Донбасса теперь являются «государственными».
Всего на территории ДНР работает 140 рынков, из них 59 уже «национализировано». Только в Донецке забрали 32 рынка. Также на территории Макеевки «национализировали» 15 рынков, 4 в Снежном, по 3 рынка в Харцызске и Новоазовском районе и по 1 в Углегорске и Горловке.
Что касается Донецка, то первыми «национализировали» крупные рынки, такие как: «Сокол», «Меркурий», «Аквилон», «Калининский», «Маяк», «Мирный». Сообщается, что в 2017 году, в «государственную собственность» были отобрано 10 рынков.
Также от посетители рынков стали жаловаться на платный въезд частного автотранспорта на рынки, ранее такую мзду не брали, а сейчас чтобы заехать на территории рынка и, к примеру, погрузить мешок с картошкой, необходимо заплатить от 5 рублей.