В Святогорске снова закупили продукты по "сказочными" ценам

Детский санаторно-оздоровительный комплекс социальной реабилитации детей-инвалидов и детей лишенных родительской опеки, "Изумрудный город" в Святогорске заключил договоры на приобретение продуктов питания по ценам, в несколько раз превышающим рыночные.
По информации сайта публичных электронных закупок "PROZORRO", договоры были заключены 13 и 14 января 2017 года.
На закупку трех тысяч килограммов подсолнечного масла потратят 135 тысяч гривен - примерно по 45 гривен за килограмм. При том, что на рынке цена такой продукции составляет 23-28 гривен.
Приобретение 49500 куриных яиц ДОЦ "Изумрудный город" обойдется в 198 тысяч гривен. Это чуть больше чем по четыре гривны за штуку. Рыночная цена товара значительно ниже - примерно 2-2,6 гривны за одно яйцо.
Также закупят 16 650 килограммов картофеля по 12 гривен каждый, 2370 килограммов бананов по 38 гривен и риса по 31,5 гривен за килограмм.
В января 2015 года общественность и СМИ уже обращали внимание на завышенные цены в закупках ДОЦ "Изумрудный город".
До ТеБе