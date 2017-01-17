В Святогорске снова закупили продукты по "сказочными" ценам

В Бахмуте потратят почти 200 тысяч гривен на книги

«Артемсоль» сэкономило 16 миллионов гривен благодаря ProZorro

У Наливайченко накупили рыбных деликатесов на полмиллиона

Столовые президента и Рады закупили ягнятину по 543 грн, итальянский сыр - по 351 грн

Прожиточный минимум в 2014 году увеличится на 8% — до 1256 гривен

Для иностранных делегаций купили водку по 40 гривен