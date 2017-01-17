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Киев жалуется на ограниченный транзит с РФ

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Экономика
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Киев жалуется на ограниченный транзит с РФ

Украина потеряла более миллиарда долларов от торговой войны с Россией. Об этом в интервью заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань Громадському радио.

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", – сказал он.

По его словам, фактически весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными дорогами через территорию РФ, был заблокирован.

Замминистра напомнил, что Украина сейчас оспаривает действия России во Всемирной торговой организации (ВТО). "Российская делегация на консультациях в Женеве, в секретариате ВТО, выглядела плохо. Потому что юридическая позиция в них слабая. Никто никогда не ограничивает транзит, это как "священная корова" международной торговли. Поэтому перспективы абсолютно нормальные. Думаю, до конца года эти ограничения будут признаны незаконными", – добавил Довгань.

Россия в свою очередь назвала обращение Киева в ВТО по транзиту бесперспективными.


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