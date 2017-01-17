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Из-за торговых ограничений с Россией, Украина потеряла почти 100 млрд. долларов

Киев жалуется на ограниченный транзит с РФ

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