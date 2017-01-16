Лента новостей

10:34
Вблизи Докучаевска из-за обстрелов поврежден газопровод и котельная
10:22
Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году
01:12
По каким причинам наличие бесплатного WiFi повысит прибыль вашего бизнеса?
00:19
На катке Мариуполя сломали 80 пар коньков
00:07
Термоноски и их применение
23:10
Приятный отдых в ресторане «Black Market»
22:17
Обнародована сумма «покупки пенсии»
22:10
Способы создания живой изгороди
20:59
В Марьинке и Красногоровке начала работу кардиохирургическая бригада
20:44
Какой вид транспортировки грузов можно считать лучшим
20:18
В кафе Краматорска теперь говорят только на украинском
20:09
Двери из МДФ своими руками
19:24
В ЛНР на Порошенко завели дело
18:40
Работодатели в шоке от затеи Укрзализныци
18:25
Житель Славянского района умер в результате ссоры с сыном
18:11
Как правильно выбрать шубу?
17:51
На Старый Новый год в ДНР задержали 516 человек
17:35
В Бахмуте сократят подачу воды
17:25
Власти пообещали "шоковый" законопроект по пенсиям
13:59
Сварочные инверторы высочайшего качества
13:46
В Славянске автобус въехал в столб. Пострадали семь человек
13:30
Особенности элитной парфюмерии
13:01
В Мариуполе открыли социальный бизнес-центр
12:45
В ДНР «официально» трудоустроили 44 тысячи человек
12:34
Для детей Бахмута устроили новогоднюю сказку
12:18
Советы по обустройству кухни
11:57
Земельный налог обогатил местные бюджеты Донецкой области на 726 млн гривен
11:53
Факторы риска развития гипертонической болезни
11:40
Донецк чистит от снега 100 единиц техники
11:11
Ночной обстрел Горловки: Повреждено семь жилых домов
11:00
Дефицит доллара на валютном рынке, банкноты 1000 грн - итоги прошедшей деловой недели
01:41
Как правильно выбрать кольцо?
17:12
Теплый дом благодаря отопительным системам
16:24
Необходимость витаминов и пищевых добавок для организма
10:01
В Звановке создали лемковский культурный центр
21:22
Пейнтбол как новая бизнес-возможность
19:41
НБУ впервые поддержал гривну новой интервенцией
19:00
Как подготовиться к флюорографии
18:45
Руководителям новосозданных общин Донетчины рассказали о главных направлениях развития
18:22
Швейная машинка Singer - новые возможности и удобное управление
17:56
Энергетики восстановили энергоснабжение Донецкой фильтровальной станции
17:20
В Мариуполе повысят стоимость проезда
17:09
Налоговой милицией Донетчины прекращена деятельность "конвертационного центра" с обращением 330 млн гривен
15:03
В Яснуватському районе устроили праздник для детей
12:38
В Мариуполе строят кинологический центр полиции
Все новости

Архив публикаций

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Работодатели в шоке от затеи Укрзализныци

0
160
Экономика
0
Работодатели в шоке от затеи Укрзализныци

Повышение на 25% тарифов на грузоперевозки, запланированное в 2017 году железнодорожным государственным монополистом ПАО "Укрзализныця", уничтожит значительную долю украинского экспорта. К такому выводу пришли эксперты Федерации работодателей Украины по итогам анализа предложений "УЗ".

"Мы не могли не отреагировать на приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на 25%. Мы хотели показать нелогичность, непубличность этого решения. Есть соответствующая аналитика, где очень четко видно, что рост тарифов приведет к снижению объемов перевозок", – отметил глава совета ФРУ Дмитрий Олейник.

Пострадает экономика страны в целом, предупредил он. "Это абсолютно неверная политика ежегодного тарифного роста на экономику страны. В нашем понимании это один из элементов, который будет негативно влиять на экономическое развитие", – подчеркнул он.

Эксперты ФРУ установили, что в результате повышения ж/д тарифов существенно вырастет стоимость продукции всех основных украинских экспортеров. В частности, цена тонны черных металлов увеличится на 7-8 долл., железорудного сырья – на 1-2,5 долл., зерновых и угля – на 1-1,5 долл.

Металлурги и аграрии в результате потеряют значительную часть экспортных рынков, а увеличение себестоимости угля приведет к подорожанию электроэнергии, за которое придется расплачиваться промышленности и населению.

"Главный вывод – тарифная политика "Укрзализныци" на 2017 год – это попытка решить проблемы собственной неэффективности за счет грузоотправителей. Кроме того, увеличение тарифов нанесет очередной удар по ключевым секторам экономики", – отмечается в заявлении ФРУ.

Сделанный ФРУ анализ свидетельствует, что с 2010 года тарифы на железнодорожные перевозки повысились в 2,3 раза, при этом грузовая база за этот период сократилась на 28%. Наибольший рост ж/д тарифов произошел в последние два года – на 30% в 2015 году, и еще на 15% в 2016 году.

Рост тарифов "Укрзализныци" является самым высоким среди соседних с Украиной стран. По мнению экспертов, "УЗ" может обойтись без повышения тарифов, если сосредоточится на повышении эффективности и борьбе с коррупцией. Ведь прибыль от грузовых железнодорожных перевозок в Украине выше, чем, например, в Казахстане или России.

В частности, 10 млн тонн грузов на железную дорогу можно привлечь за счет транзита. Дополнительные 1,5-2,5 млрд грн. найдутся, если исключить хищения дизельного топлива работниками "УЗ". Также нуждается в оптимизации количество персонала – "Укрзализныця" в пересчете на одного своего работника перевозит рекордно малое количество грузов в сравнении с соседними странами.

Ранее отраслевые ассоциации аграриев, химиков, металлургов, производителей стройматериалов обратились в Антимонопольный комитет Украины с призывом не допустить планируемого повышения грузовых тарифов "Укрзализныци".

МинПром


Похожие публикации

19-04-2016
Повышение тарифов на ЖД перевозки еще не утвердили
9-02-2016
Повышение ж/д тарифов на грузоперевозки приведет к остановке производства и безработице
7-04-2015
Укрзализныця уже сомневается в необходимости повышения тарифов на перевозки
24-03-2015
Повышение тарифов Укрзализныци убьет промышленость страны — бизнесмены
19-03-2015
Украинские химпредприятия не выдержат повышения ж/д тарифов
17-10-2012
МВФ: Украине необходимо повышение тарифов на газ

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх