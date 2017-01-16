Работодатели в шоке от затеи Укрзализныци

Повышение на 25% тарифов на грузоперевозки, запланированное в 2017 году железнодорожным государственным монополистом ПАО "Укрзализныця", уничтожит значительную долю украинского экспорта. К такому выводу пришли эксперты Федерации работодателей Украины по итогам анализа предложений "УЗ".
"Мы не могли не отреагировать на приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на 25%. Мы хотели показать нелогичность, непубличность этого решения. Есть соответствующая аналитика, где очень четко видно, что рост тарифов приведет к снижению объемов перевозок", – отметил глава совета ФРУ Дмитрий Олейник.
Пострадает экономика страны в целом, предупредил он. "Это абсолютно неверная политика ежегодного тарифного роста на экономику страны. В нашем понимании это один из элементов, который будет негативно влиять на экономическое развитие", – подчеркнул он.
Эксперты ФРУ установили, что в результате повышения ж/д тарифов существенно вырастет стоимость продукции всех основных украинских экспортеров. В частности, цена тонны черных металлов увеличится на 7-8 долл., железорудного сырья – на 1-2,5 долл., зерновых и угля – на 1-1,5 долл.
Металлурги и аграрии в результате потеряют значительную часть экспортных рынков, а увеличение себестоимости угля приведет к подорожанию электроэнергии, за которое придется расплачиваться промышленности и населению.
"Главный вывод – тарифная политика "Укрзализныци" на 2017 год – это попытка решить проблемы собственной неэффективности за счет грузоотправителей. Кроме того, увеличение тарифов нанесет очередной удар по ключевым секторам экономики", – отмечается в заявлении ФРУ.
Сделанный ФРУ анализ свидетельствует, что с 2010 года тарифы на железнодорожные перевозки повысились в 2,3 раза, при этом грузовая база за этот период сократилась на 28%. Наибольший рост ж/д тарифов произошел в последние два года – на 30% в 2015 году, и еще на 15% в 2016 году.
Рост тарифов "Укрзализныци" является самым высоким среди соседних с Украиной стран. По мнению экспертов, "УЗ" может обойтись без повышения тарифов, если сосредоточится на повышении эффективности и борьбе с коррупцией. Ведь прибыль от грузовых железнодорожных перевозок в Украине выше, чем, например, в Казахстане или России.
В частности, 10 млн тонн грузов на железную дорогу можно привлечь за счет транзита. Дополнительные 1,5-2,5 млрд грн. найдутся, если исключить хищения дизельного топлива работниками "УЗ". Также нуждается в оптимизации количество персонала – "Укрзализныця" в пересчете на одного своего работника перевозит рекордно малое количество грузов в сравнении с соседними странами.
Ранее отраслевые ассоциации аграриев, химиков, металлургов, производителей стройматериалов обратились в Антимонопольный комитет Украины с призывом не допустить планируемого повышения грузовых тарифов "Укрзализныци".
МинПром