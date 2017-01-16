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Укрзализныця уже сомневается в необходимости повышения тарифов на перевозки

Повышение ж/д тарифов на грузоперевозки приведет к остановке производства и безработице

Повышение тарифов на ЖД перевозки еще не утвердили

Работодатели в шоке от затеи Укрзализныци

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