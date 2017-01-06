В Украине резко снизилось число предпринимателей

Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Объем розничной торговли в Украине сократился на 4%

Количество убийств в Украине выросло почти втрое

Топ за неделю 5541 1796 1122 860 690

Интересное