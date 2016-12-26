Новые акцизы на спиртное и сигареты, изменения в Налоговый кодекс - итоги прошлой деловой недели

Нестабильность на межбанковском валютном рынке, национализация Приватбанка, скорое появление 1000-гривневой купюры, новые акцизы на спиртное и сигареты, очередные изменения в Налоговый кодекс — эти и другие события были важны для бизнеса на предпоследней рабочей пятидневке уходящего года.
Межбанк заколебался, но ненадолго
В понедельник, 19 декабря, МВБ открылась с 26,28/26,33 грн./$, но на фоне известия о национализации Приватбанка доллар «рванул» сразу на 0,27 грн до 26,40/26,60 грн./$. Впрочем, к обеду произошёл откат на 26,27/26,37 грн./$. Финансисты связали такие скачки курса с паникой вкладчиков Привата, которые начали массово изымать деньги, не смотря на заверения Кабмина и НБУ о контроле над ситуацией. Тем не менее, финишировал межбанк в диапазоне 26,28/26,35 грн./$ и этот курс финансисты посчитали весьма успешным для гривны в сложившейся ситуации.
Во вторник. 20 декабря, валютный рынок стартовал с подорожания «зелёного» на 0,15 грн в диапазоне 26,40/26,50 грн./$, но почти сразу курс поднялся до 26,45/26,60 грн./$. С объявлением НБУ валютного аукциона котировки просели до 26,35/26,45 грн./$, впрочем, ненадолго. После его проведения рынок остался с неудовлетворённым спросом, и к концу дня американская валюта отвоевала ещё 0,20 грн. Закрылся межбанк на диапазоне 26,50/26,55 грн./$ и с объёмом торгов $279,4 млн.
Среда, 21 декабря, началась на уровне закрытия вторника, но постепенно курс начал снижаться и основная часть сделок проходила в диапазоне 26,38/26,43 грн./$. Во второй половине дня предложения практически не было, что спровоцировало рост котировок до 26,43/26,48 грн./$, и на этом значении торги завершились, удешевив безналичный доллар на 0,07 грн. По мнению казначеев, рынок успокоился на фоне стабилизации работы Приватбанка, капитал которого был увеличен на 35,9 млрд. грн.
В четверг, 22 декабря, доллар на межбанке продолжил падение, потеряв с утра 0,13 грн. Торги стартовали в рамках 26,30-26,35 грн./$. Сразу обозначилось наличие предложения валюты, которое совпало со спросом. К обеду курс слетел до 26,24/26,28 грн./$, и в ситуацию вмешался регулятор, объявив валютный аукцион и выкупив все предложенные рынком $28,4 млн.
Это, впрочем, не остановило обвал «зелёного», поскольку экспортёры стали выбрасывать на межбанк валюту, которую придержали вначале событий с Приватбанком. Страсти понемногу улеглись, и валютный рынок начал стабилизироваться, исходя из соотношения спроса и предложения. Распродажа валюты экспортёрами вылилась в существенный — на 0,24 грн — обвал доллара до 26,20/26,24 грн./$.
Пятница, 23 декабря, принесла снижение доллара ещё на 0,09 грн, но почти сразу курс начал расти. Начав торги с 26,10/26,15 грн./$, он поднялся сначала до 26,15/26,21 грн./$, а к полудню достиг 26,34/26,43 грн./$. При этом, на торги вышел национализированный Приватбанк, предлагая валюту по официальному курсу. Во второй половине дня активизировавшиеся экспортёры постепенно откатили курс к 26,30/26,35 грн. Наторговали в пятницу на $338,5 млн.
На текущей неделе финансисты ожидают, что валютные курсы будут активно колебаться, связывая это с тем, что из-за католического Рождества на межбанк не поступит валютная выручка. Она появится во вторник-среду и в больших объёмах, что вполне может расшатать рынок. Стартует неделя, скорее всего, с 26,25/26,35 грн./$, ну а дальше всё будет зависеть от объёмов валюты. При этом основная масса сделок будет припадать на 27-28 декабря, а 29-е будет последним днём работы межбанка в уходящем году.
Банковская сфера: госбанков стало больше
Безусловной топ-новостью банковской сферы минувшей недели была национализация Приватбанка. Минфин и ФГВФЛ подписали договор о продаже 100% его акций государству. При этом, все положенные процедуры были проведены за три дня, включая формирование резервов, допэмиссию акций и их размещение, внесение изменений в устав и т.д. Напомним, потребность Приватбанка в докапитализации составляет 148 млрд грн. Для решения проблемы Кабмин принял решение выпустить на 116,8 млрд грн ОВГЗ.
На прошлой неделе НБУ рефинансировал ещё два банка на общую сумму 246 млн. грн под 16% годовых. При этом названия финучреждений регулятор не обнародовал. Предыдущее рефинансирование было на позапрошлой неделе и составило, куда большую сумму — 4 млрд грн. Правда, получили её четыре банка, известно, что один из них был национализированный на прошлой неделе Приватбанк.
Совет НБУ утвердил «Основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год». По словам банковских чиновников, их реализация будет направлена на восстановление экономического роста и обеспечение ценовой стабильности. Иными словами, приоритет для НБУ — снижение инфляции и поддержание его на планируемом уровне в среднесрочной перспективе.
Глава НБУ Валерия Гонтарева косвенно подтвердила наличие уже отпечатанных купюр номиналом в 1000 гривен. Впрочем, их внешний вид, а также сроки запуска в обращение пока держатся в секрете.
Экономика: уже с бюджетом, но пока без денег
ВР приняла госбюджет-2017 с 3% его дефицита и таким же ростом экономики. В обновлённом документе доход ожидается на уровне 721,4 млрд грн, а расходы — 790,4 млрд грн. Предельный уровень дефицита бюджета составляет 77,5 млрд грн. Также, предельный объем госдолга установлен в 1,717 трлн. грн, а гарантированный государством — 579,4 млрд грн. В сумме госдолг составляет 2,296 трлн. грн. За основу расчёта показателей госбюджета-2017 были взяты макроэкономические прогнозы, предусматривающие увеличение ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн. грн при уровне потребительской инфляции 8,1%.
А в НБУ весьма оптимистически настроены по поводу очередных траншей МВФ. Как утверждает его глава, деньги от донора Украина может получить уже в январе 2017 года. При этом Валерия Гонтарева особо отметила, что эту уверенность ей придает успешная национализация Приватбанка, что очень понравилось МВФ.
ВР приняла закон, согласно которому ставка акциза на алкоголь будет увеличена на 20%, слабоалкогольные напитки и вино — на 12%, табачную продукцию — на 40%. Кроме этого, повысятся ставки на эконалог и рентную плату. Плата за пользование радиочастотами в диапазоне 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц также будет увеличена. А учитывая увеличение «минималки» до 3,2 тыс. грн пересмотрены некоторые положения Налогового кодекса, которые были к ней привязаны.В частности, нардепы решили не повышать штрафы и ставки по местным налогам.
Правовые события недели
ВР внесла изменения в Налоговый кодекс. Они будут способствовать совершенствованию общих положений по существующим налогам, их администрированию. Внедряется полноценный электронный кабинет налогоплательщика, изменяются критерии принадлежности к категории крупных налогоплательщиков, а также будет ликвидирована налоговая милиция. А вот базы данных ГФС пока Минфину передаваться не будут.
Другим законом депутаты решили поддержать аграриев. Соответствующий закон устанавливает господдержку для АПК в размере 1% от стоимости валовой продукции сельхозпроизводителей на последующие 5 лет. Отметим, что это будет делаться в Украине впервые. На 2017 год размер господдержки запланирован в размере 5,5 млрд грн.
Принят закон, который вносит изменения в порядок продажи бытовой техники под гарантию. Отныне, такую продажу можно будет осуществлять только с использованием РРО. При этом перечень такой техники должен установить Кабмин.
Вступили в действие новые Лицензионные условия для хоздеятельности по производству лекарств, а также оптовой и розничной торговле ими и их импорту. Устанавливается исчерпывающий перечень документов, которые должны прилагаться к заявлениям на получение соответствующей лицензии. При этом отдельные пункты, касающиеся требований к импортёрам лекарств вступают в действие с 01.03.2018 г.
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