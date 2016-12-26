Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг

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В марте налогоплательщикам Донецкой области предоставлено почти 16,7 тысяч административных услуг

Фискальной службой Донетчины предоставлено почти 77 тысяч административных услуг

В Донецкой области с начала года предоставлено свыше 91 тысячи административных услуг

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