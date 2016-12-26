Лента новостей

13:08
Захарченко и Плотницкий передадут Савченко двух женщин из плена "республик"
12:47
Масштабный дизайн в малом пространстве, или как правильно установить мебель для ванной
12:27
Женщина отправила своему осужденному мужу мягкую игрушку с наркотиками
12:21
Переговоры по Донбассу хотят перенести в Казахстан
11:41
Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг
01:35
Моющиеся краски
01:26
Преимущество деревянных домов
01:10
В Бахмутском районе поздравили энергетиков с профессиональным праздником
00:58
Итальянский стиль: создание красивого солнечного интерьера
00:42
В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных
00:24
Какие особенности правильного выбора детской коляски?
20:25
Отопление в деревянном доме
17:53
Энергетики восстанавливают обесточенную линию, питающую 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс
17:46
Хирургическое удаление варикозных вен
11:48
Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств
00:44
Современные гаджеты: зависимость или потребность?
00:04
Критическая ишемия нижних конечностей
10:23
Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб
00:56
Ремонт в ванной комнате. С чего начать и как закончить
00:45
В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского
00:36
В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры
00:21
Выбираем подарки на Новый год
00:07
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
23:54
Руководителем Госуправления делами стал Куцик
23:38
Как определить ревматоидный артрит
23:11
В Покровске появился скоростной интернет 3G
22:54
Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост
22:45
Виды плит. Какую лучше выбрать?
22:19
В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов
22:09
В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе
22:04
Преимущества имиджевых пакетов
21:18
Перед перемирием украинские военные взяли под контроль Новолуганское
21:08
Авдеевский коксохим обесточен
20:55
В объединенных территориальных общинах Донецкой области состоялись выборы
20:44
Порошенко призвал РФ обеспечить тишину на Донбассе
20:34
Деловая женщина, какая она?
19:54
Гройсман объяснил студентам, что дипломы им не нужны
19:23
Покупать дом или строить – проблема участка без подряда
18:22
Вифлеемский огонь прибыл в Краматорск
18:17
Как "патриоты" зарабатывают на рынке рэкета, отжима и крышевания
17:58
Небольшие секреты про брокеров
17:21
Многие украинцы могут лишиться субсидии
17:07
Правый сектор подозревают в убийствах на Майдане
16:40
Интернет магазин отопления – все и сразу
16:24
В следующем году на инфраструктуру Донетчины потратят 10 миллиардов
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг

0
56
Экономика
0
Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг

Государственная фискальная служба постоянно совершенствует систему качественного обслуживания налогоплательщиков. Важным моментом в деятельности каждого налогоплательщика является своевременное, быстрое и качественное получение административных услуг.

С начала 2016 года фискальной службой Донецкой области предоставлено свыше 152,6 тыс. административных услуг, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 5457 услуг или на 3,7%.

В ноябре текущего года зафиксировано свыше 109,1 тыс. обращений представителей бизнеса и граждан за получением административных, консультативных и информационных услуг. Плательщикам предоставлено свыше 16,5 тыс. административных услуг, в т.ч. в центрах обслуживания плательщиков - почти 15,5 тыс. услуг.

Наибольшим спросом, как и в предыдущих периодах пользуется услуга по выдаче карточки налогоплательщика и внесение в паспорт гражданина данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (60,5%). В ноябре текущего года граждане получили почти 10 тысяч таких карточек.

Кроме того, пользуются спросом со стороны субъектов ведения хозяйства услуги по регистрации книг учета расчетных операций - 1190 (7,2%), перерегистрации учреждения (организации) в Реестре неприбыльных учреждений и организаций - 1026 (6,2%), предоставление выписок из реестра плательщиков единого налога - 874 (5,3%), регистрации плательщика единого налога - 638 (3,9%), регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 599 (3,6%).

В частности, Главным управлением ГФС в Донецкой области в ноябре 2016 года предоставлено 895 админуслуг: выдано 837 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 466 и 371 лицензии соответственно, кроме того, 1 дубликат лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками), выдано 57 регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика.

В ноябре текущего года в добровольном анкетировании деятельности центров обслуживания плательщиков области взяли участие 133 респондента, которые высоко оценили своевременное и качественное сервисное обслуживание.


Похожие публикации

25-08-2016
В Донецкой области с начала года предоставлено свыше 91 тысячи административных услуг
22-07-2016
Фискальной службой Донетчины предоставлено почти 77 тысяч административных услуг
17-06-2016
Свыше 59 тыс. административных услуг предоставили Центры обслуживания плательщиков Донетчины
30-05-2016
Центрами обслуживания плательщиков Донетчины предоставлено свыше 52 тыс. административных услуг
22-04-2016
В марте налогоплательщикам Донецкой области предоставлено почти 16,7 тысяч административных услуг
3-03-2016
Плательщики Донетчины получили свыше 9,6 тысяч административных услуг

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх