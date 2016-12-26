Фискальная служба Донетчины предоставила более 152 тисяч административных услуг

Государственная фискальная служба постоянно совершенствует систему качественного обслуживания налогоплательщиков. Важным моментом в деятельности каждого налогоплательщика является своевременное, быстрое и качественное получение административных услуг.
С начала 2016 года фискальной службой Донецкой области предоставлено свыше 152,6 тыс. административных услуг, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 5457 услуг или на 3,7%.
В ноябре текущего года зафиксировано свыше 109,1 тыс. обращений представителей бизнеса и граждан за получением административных, консультативных и информационных услуг. Плательщикам предоставлено свыше 16,5 тыс. административных услуг, в т.ч. в центрах обслуживания плательщиков - почти 15,5 тыс. услуг.
Наибольшим спросом, как и в предыдущих периодах пользуется услуга по выдаче карточки налогоплательщика и внесение в паспорт гражданина данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (60,5%). В ноябре текущего года граждане получили почти 10 тысяч таких карточек.
Кроме того, пользуются спросом со стороны субъектов ведения хозяйства услуги по регистрации книг учета расчетных операций - 1190 (7,2%), перерегистрации учреждения (организации) в Реестре неприбыльных учреждений и организаций - 1026 (6,2%), предоставление выписок из реестра плательщиков единого налога - 874 (5,3%), регистрации плательщика единого налога - 638 (3,9%), регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 599 (3,6%).
В частности, Главным управлением ГФС в Донецкой области в ноябре 2016 года предоставлено 895 админуслуг: выдано 837 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 466 и 371 лицензии соответственно, кроме того, 1 дубликат лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками), выдано 57 регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика.
В ноябре текущего года в добровольном анкетировании деятельности центров обслуживания плательщиков области взяли участие 133 респондента, которые высоко оценили своевременное и качественное сервисное обслуживание.