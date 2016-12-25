Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств

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Украина активно работает над выполнением обязательств перед Советом Европы - Виктор Янукович

Украину 25-27 сентября посетит миссия ЕС для оценки выполнения обязательств по либерализации визового режима, - МИД

Украина намерена имплементировать СА с ЕС до 2017 г

Украина должна пройти значительный путь чтобы принять законодательство об ассоциации

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