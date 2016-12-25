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Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств

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Экономика
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Украина–ЕС. Киев выполнил 8 из 44 обязательств

Украина полностью выполнила только 8 из 44 обязательств по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом. Об этом говорится в результатах исследования Украинского центра европейской политики.

Согласно документу, всего Украина обязана имплементировать около 350 европейских актов до 2025 года. Еще 28 обязательств находятся в процессе адаптации, и по восьми – адаптация вообще не происходит.

В центре напомнили, что согласно взятым на себя обязательствам, Украина за период с 1 июля 2016 по 1 ноября 2016 должна была адаптировать 44 акта ЕС в сферах энергетики, окружающей среды, общественного здоровья, социальной политики, деятельности компаний, налогообложения и государственных закупок.

"Наиболее успешными сферами стали государственные закупки и энергетика, где ведется системная работа по приближению украинского законодательства к законодательству ЕС. В других сферах работа по выполнению евроинтеграционных обязательств находится на различных стадиях выполнения, от законодательства, регулирующего взимания акцизного сбора, где для полной имплементации требований ЕС осталось принять несколько технических правок, к регулированию в сфере окружающей среды, в которой адаптация происходит очень медленно", – говорится в сообщении центра.


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