Благодаря фискалам Донетчины легализован труд 15,6 тысяч граждан

По итогам контрольно-проверочных мероприятий, проведенных с начала 2016 года фискальной службой Донетчины у 288 субъектах предпринимательской деятельности выявлена выплата заработной платы в "конвертах" и нарушение требований налогового законодательства при выплате других доходов. По результатам проведенных проверок недобросовестным налогоплательщикам доначислено свыше 7,2 млн грн налога на доходы физических лиц и 12,2 млн грн единого взноса, из которых в бюджет уже поступило 8,3 млн гривен.
Таким образом, по результатам проведенной работы за одиннадцать месяцев текущего года с 12,8 тысяч работников работодатели оформили трудовые отношения должным образом.
Кроме того, благодаря фискалам Донетчины 2800 физических лиц привлечено к государственной регистрации, как субъекты предпринимательской деятельности, которыми дополнительно уплачено в бюджет 4 млн грн налогов и сборов.
Не прекращается работа направленная на соблюдение плательщиками налогов действующего законодательства об оплате труда. По результатам проведенной работы с руководителями предприятий, а также работы комиссий по легализации и повышению уровня заработной платы 1200 предприятий повысили уровень выплаты заработной платы выше минимальной. Как следствие, в бюджет поступило 3,2 млн грн налога на доходы физических лиц и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Одним из основных векторов работы фискальной служби Донетчины является соблюдение требований действующего налогового законодательства, поэтому работа в направлении легализации трудовых отношений и недопущение выплаты заработной платы в "конвертах" остается важной.