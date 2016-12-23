Лента новостей

12:16
В Бахмуте открыли сервисный центр МВД
12:12
В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев
12:03
Благодаря фискалам Донетчины легализован труд 15,6 тысяч граждан
11:52
Украинский испытательный центр защитит рынок от некачественных самоспасателей
22:14
Качественное обучение – залог успеха на рынке Форекс
18:12
Нотариальные переводы. В каких случаях они необходимы
17:20
Коллегия Донецкой области утвердила бюджет на 2017 год
16:06
Армия объявила о готовности выполнять режим тишины
15:23
В Дружковке от отравления угарным газом едва не погиб ребенок
14:50
За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов
14:33
В центрах психологической реабилитации детей Донецкой области прошли празднования Дня Святого Николая
14:22
Жителям зоны АТО, государство не будет восстанавливать разрушенное жилье
14:13
За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя
13:44
Как правильно выращивать кабачки
13:29
ПриватБанк каждому украинцу стоит три тысячи - НБУ
11:57
Таможенники Донетчины выдали почти полторы тысячи сертификатов в страны ЕС
11:55
Более 400 млн. гривен, плательщики Донетчины направили на поддержку украинской армии
11:48
В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом
11:39
Украина готова к круглосуточной работе КПВВ
11:20
В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»
11:05
Чего ожидать в ближайшее время держателям ценных бумаг и тем, кто желает их приобрести?
10:49
Как выбрать ткань для платья
01:19
Обеспечены ли медицинскими автомобилями фронтовые части?
00:46
Николаевская городская избирательная комиссия завершила подсчет голосов избирателей
00:35
Славянская полиция продолжает борьбу с игорным бизнесом
23:09
Глеб Загорий: успешный бизнесмен или рейдер без моральных принципов?
19:38
В Славянске состоялась товарищеская встреча команд области среди госслужащих и депутатов
16:56
В Бахмуте проведут реконструкцию стадиона за 150 млн.
16:54
Пять городов Донецкой области помогли своим водоканалам рассчитаться по долгам – люди будут с водой
16:37
Обстрел Докучаевска: огнем накрыло школу
16:21
Удивительная Исландия
16:13
Украина занимает 80-е место в глобальном рейтинге Doing Business
15:19
Как выбрать оптимальный вариант в области цветового оформления помещений
14:53
Шахтеры в Краматорске требовали выплатить задолженность по зарплате
13:39
В ЛНР увеличат пенсию, но она по-прежнему будет ниже чем в Украине
13:24
В Славянске и Краматорске выступит Piano Extremist
13:17
В Марьинском районе открыли фельдшерский пункт
13:00
Донецк преображается к новогодним праздникам
12:40
Константиновским малышам дадут по тринадцать конфет
12:34
Как научить читать ребенка
12:08
Святой Николай принес спасателям Донетчины новую спецтехнику
11:53
Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год
11:47
Таможенные платежи Донецкой области пополнили госказну на 3,2 миллиарда гривен
01:57
Покровск завершил переход на круглосуточную подачу воды
01:24
В Покровске торжественно открыли главную городскую елку
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Украинский испытательный центр защитит рынок от некачественных самоспасателей

0
46
Экономика
0
Украинский испытательный центр защитит рынок от некачественных самоспасателей

Испытательный центр при Научно-производственном предприятии «ES Полимер» (г. Бахмут, Донецкой обл.,) получил аттестат Национального агентства аккредитации Украины на проведение лабораторных испытаний изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Центр является одной из немногих лабораторий в Украине, которая может провести полные испытания сложных дыхательных аппаратов и выдать протокол, необходимый для сертификации и продажи СИЗОД на украинском рынке.

Испытательный центр имеет всё необходимое для проведения полного цикла испытаний сложного высокотехнологичного дыхательного оборудования. Аттестат аккредитации НААУ позволяет центру в Бахмуте выдавать протоколы испытаний для таких сложных и специфических аппаратов как изолирующие шахтные и гражданские самоспасатели, респираторы на сжатом кислороде, дыхательные аппараты на сжатом воздухе, полнолицевые маски. В дальнейшем планируется аккредитация центра на проведение лабораторных испытаний фильтрующих СИЗОД.

Комплекс возможностей лаборатории не имеет аналогов в Украине: здесь проводят дыхательные, людские, климатические тесты, позволяющие имитировать дыхание человека в зависимости от нагрузки в экстремальной ситуации. Лаборатория также имеет собственный полигон для испытаний.

В Украине правила подтверждения соответствия продукции стандартам гармонизированы с европейскими правилами. По словам директора испытательного центра Александра Уколова, согласно европейской практике производитель несет полную ответственность за качество своей продукции. Поэтому выбору лаборатории необходимо уделять особенное внимание, учитывать ее возможности и репутацию.

«Мы гордимся, что наш центр позволит не только защищать украинский рынок от некачественной продукции, но и поможет культивировать чувство ответственности за свой продукт у производителя. Европейский стандарт пришёл в Украину, а вот европейский уровень ответственности и культура безопасности – еще нет. СИЗОД – это сложные аппараты, которые недостаточно просто померять линейкой и взвесить. От этих приборов может зависеть жизнь человека, а потому необходимо проводить полный цикл испытаний в условиях, приближенных к ситуации, которая может сложиться при аварии в подземных выработках». – прокомментировал генеральный директор НПП «ES Полимер».


Похожие публикации

18-10-2016
Украинский производитель обеспечит безопасность рабочих на крупнейшем тоннелинговом проекте в Катаре
2-09-2016
Украинская компания начала поставки горноспасательного оборудования в Таиланд
13-05-2016
Испытания автомобилей и тракторов
11-03-2016
Ким Чен Ын дал указание о подготовке новых ядерных испытаний
7-03-2016
В Константиновке откроют Польско-украинский культурный центр
5-07-2014
Операция по освобождению Донецкой и Луганской областей будет продолжена, впереди еще много испытаний - Порошенко

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх