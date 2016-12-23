Украинский испытательный центр защитит рынок от некачественных самоспасателей

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Операция по освобождению Донецкой и Луганской областей будет продолжена, впереди еще много испытаний - Порошенко

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