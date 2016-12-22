Таможенники Донетчины выдали почти полторы тысячи сертификатов в страны ЕС

В течение января - ноября 2016 года Донецкой таможней ГФС видано 1484 сертификата формы EUR.1 в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами-членами. В среднем каждый месяц таможней выдаётся 135 таких сертификатов.
Наибольшее количество сертификатов выдано на товары, которые экспортированы в следующие страны Европейского Союза:
Италия - 311;
Германия - 267;
Словакия - 192;
Словения - 147;
Польша - 142.
Анализ экспортных операций также свидетельствует о позитивной динамике увеличения экспорта в страны ЕС. Так в сравнении с соответствующим периодом 2015 года процент экспорта в страны Европейского Союза, от общего объема экспорта, по стоимости увеличился на 2 % или почти на 26 млн долларов.