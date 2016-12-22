Лента новостей

16:06
Армия объявила о готовности выполнять режим тишины
15:23
В Дружковке от отравления угарным газом едва не погиб ребенок
14:50
За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов
14:33
В центрах психологической реабилитации детей Донецкой области прошли празднования Дня Святого Николая
14:22
Жителям зоны АТО, государство не будет восстанавливать разрушенное жилье
14:13
За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя
13:44
Как правильно выращивать кабачки
13:29
ПриватБанк каждому украинцу стоит три тысячи - НБУ
11:57
Таможенники Донетчины выдали почти полторы тысячи сертификатов в страны ЕС
11:55
Более 400 млн. гривен, плательщики Донетчины направили на поддержку украинской армии
11:48
В Авдеевке обстрелами был поврежден жилой дом
11:39
Украина готова к круглосуточной работе КПВВ
11:20
В Краматорске состоялся семинар-тренинг «Школа волонтера - 2016»
11:05
Чего ожидать в ближайшее время держателям ценных бумаг и тем, кто желает их приобрести?
10:49
Как выбрать ткань для платья
01:19
Обеспечены ли медицинскими автомобилями фронтовые части?
00:46
Николаевская городская избирательная комиссия завершила подсчет голосов избирателей
00:35
Славянская полиция продолжает борьбу с игорным бизнесом
23:09
Глеб Загорий: успешный бизнесмен или рейдер без моральных принципов?
19:38
В Славянске состоялась товарищеская встреча команд области среди госслужащих и депутатов
16:56
В Бахмуте проведут реконструкцию стадиона за 150 млн.
16:54
Пять городов Донецкой области помогли своим водоканалам рассчитаться по долгам – люди будут с водой
16:37
Обстрел Докучаевска: огнем накрыло школу
16:21
Удивительная Исландия
16:13
Украина занимает 80-е место в глобальном рейтинге Doing Business
15:19
Как выбрать оптимальный вариант в области цветового оформления помещений
14:53
Шахтеры в Краматорске требовали выплатить задолженность по зарплате
13:39
В ЛНР увеличат пенсию, но она по-прежнему будет ниже чем в Украине
13:24
В Славянске и Краматорске выступит Piano Extremist
13:17
В Марьинском районе открыли фельдшерский пункт
13:00
Донецк преображается к новогодним праздникам
12:40
Константиновским малышам дадут по тринадцать конфет
12:34
Как научить читать ребенка
12:08
Святой Николай принес спасателям Донетчины новую спецтехнику
11:53
Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год
11:47
Таможенные платежи Донецкой области пополнили госказну на 3,2 миллиарда гривен
01:57
Покровск завершил переход на круглосуточную подачу воды
01:24
В Покровске торжественно открыли главную городскую елку
01:00
Где купить лучшую основу для мыла?
00:46
В котельной детского сада в Мариуполе найден изуродованный труп мужчины
00:25
С нового года Министерство здравоохранения прекращает программу господдержки онкобольных
23:55
Часть Славянска осталась без телевидения и интернета
21:42
Валерия Гонтарева: Гарантируем клиентам «Приватбанка» все их вклады
20:57
Увлекательный отдых в Тунисе
17:15
В Бахмуте выделят 15 млн. гривен на перевозку льготников
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Таможенники Донетчины выдали почти полторы тысячи сертификатов в страны ЕС

0
89
Экономика
0
Таможенники Донетчины выдали почти полторы тысячи сертификатов в страны ЕС

В течение января - ноября 2016 года Донецкой таможней ГФС видано 1484 сертификата формы EUR.1 в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, содружеством по атомной энергии и их государствами-членами. В среднем каждый месяц таможней выдаётся 135 таких сертификатов.

Наибольшее количество сертификатов выдано на товары, которые экспортированы в следующие страны Европейского Союза:

Италия - 311;

Германия - 267;

Словакия - 192;

Словения - 147;

Польша - 142.

Анализ экспортных операций также свидетельствует о позитивной динамике увеличения экспорта в страны ЕС. Так в сравнении с соответствующим периодом 2015 года процент экспорта в страны Европейского Союза, от общего объема экспорта, по стоимости увеличился на 2 % или почти на 26 млн долларов.


Похожие публикации

24-11-2016
Свыше 1300 экспортеров Донетчины пользуются преимуществами сертификатов EUR.1
19-10-2016
Таможенники Донетчины направили в госбюджет свыше 2,5 миллиардов гривен
29-08-2016
Донецкие предприятия-экспортери получили свыше 1000 сертификатов EUR.1 в страны ЕС
1-08-2016
Экспортерам Донетчины выдано почти 870 сертификатов EUR.1 в страны ЕС
1-07-2016
Таможенниками Донетчины выдано 726 сертификатов EUR.1 в страны ЕС
25-05-2016
Экспортерам Донетчины выдано более 600 сертификатов EUR.1 в страны ЕС

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх