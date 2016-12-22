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Чего ожидать в ближайшее время держателям ценных бумаг и тем, кто желает их приобрести?

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Экономика
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Чего ожидать в ближайшее время держателям ценных бумаг и тем, кто желает их приобрести?

Stock market, или фондовый рынок, считается хорошим способом оборота «запасных» денег. Чего ожидать в ближайшее время держателям ценных бумаг и тем, кто желает их приобрести? Оглядываясь на прошедшие месяцы уходящего 2016-го, попробуем оценить основные тенденции фондового рынка.

В целом положительно


Финансовый климат в уходящем году не баловал спокойными днями. Сползающая кривая цен на нефть, Brexit и его возможные сценарии, непредвиденные шатания экономической политики Китая, кризис европейской банковской системы, обсуждение отрицательных ставок… Любого из перечисленных пунктов уже хватило бы для нервозности на фондовых биржах. Да и политических «землетрясений» было, как говорится, выбирай на вкус: от грядущих выборов в США и проблем с беженцами в Европе до локальных вооружённых конфликтов и сохраняющейся террористической угрозы в разных точках земного шара. Каждое из них внесло свою лепту — положительную или отрицательную.

Так, низкий уровень инфляции обусловил неплохие результаты по всем основным классам ценных бумаг. Правда, в сочетании с вялым ростом мировых экономик и снижением цен на сырьё это не вызывает особого оптимизма у экспертной среды. И всё же для облигаций ситуация в целом неплохая, поскольку банки не хотят рисковать, ужесточая политику, и даже наоборот — подумывают, как увеличить стимулы для их покупки.

Таким образом, фондовый рынок по-прежнему в целом благоприятен. Это позволяет надеяться на положительную динамику для высокорисковых ценных бумаг.

Ох уж эта сырьевая группа…


Когда эталонный баррель Brent сдал позиции, откатившись ниже уровня января 2015 года, это не могло не отразиться на добывающем секторе, вызвав всплеск дефолтных рисков. Долгосрочные прогнозы аналитиков Международного банка реконструкции и развития предрекают нефти подъём. Это и понятно: кривые цен на энергоресурсы и электорального спокойствия тесно взаимосвязаны.

Инфляционные процессы и нефтяные котировки «традиционно» влияют на основные мировые облигации. Пока инфляционные ожидания снижаются, доходность, например, американских государственных облигаций также идёт на понижение. Исключением не стала и нынешняя ситуация. Шансы на повышение ставки Федеральной резервной системы США очень низки, как и всегда при обвале цен на сырьевую группу.

Таким образом, возврат интереса к высокодоходным ценным бумагам США возможен лишь после серии дефолтов в энергетическом секторе. А вот ликвидные высококлассные американские и европейские государственные долгосрочные облигации вполне могут быть интересны и сейчас. Европейский сегмент высокодоходных облигаций не слишком пострадал от сокращения на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью.

Гонки за лидером


Между тем экономика европейских стран в последние месяцы всё больше рискует скатиться к застою. Доходность большинства корпоративных облигаций сейчас нулевая или даже отрицательная. Европейский Центробанк пытается влиять на ситуацию, избрав политику количественного смягчения: он покупает гособлигации, «допечатывая» нужные суммы или создавая в электронном виде. Это увеличивает объём налички в финансовой системе, стимулируя банки предоставлять больше кредитов юридическим и физическим лицам — в надежде, что те в свою очередь будут инвестировать и тратить больше. Но такие меры могут снизить доходность инвестиций. Сохраняется низкая доходность и в банковском секторе, что может повлиять на другие сферы.

Пессимизм аналитиков относительно развивающихся экономик, имевший место в начале года, сменился сдержанным оптимизмом: их недорогие активы всё более привлекательны для инвесторов. Благодаря стабилизации валют, низким мировым инфляционным ожиданиям, политике ЕЦБ и Банка Японии, облигации развивающихся стран показали хороший рост. Снижение доходности этих вложений возможно в случае роста инфляции в мировой экономике. Но в мировом масштабе это будет свидетельством улучшения и позитивно повлияет на развивающиеся рынки. Из активы по-прежнему недооценены; следует ожидать от «новичков» попыток догнать остальные классы ценных бумаг.

Украина: осторожный оптимизм


В отношении фондового поля у нас возможен только осторожный оптимизм: слишком сказывается влияние НБУ. Однако по ценным бумагам можно заметить положительные сдвиги. Экономика страны выходит из крутого пике, — на это указывают рост ВВП и лояльность инвесторов, поверивших в наши возможности.

«Сформировавшийся во второй половине 2015 года восстановительный тренд затормозился в I квартале из-за высокой волатильности на международных финансовых рынках и слабых государственных расходов, — отмечает аналитик финансовой группы ICU Александр Вальчишен. — Однако во II квартале наметилась тенденция на открытие второго дыхания в восстановлении экономики». Европейский опыт борьбы с экономическими кризисами позволяет надеяться на сохранение этого тренда, но ожидать скорого успеха не приходится: для дальнейших улучшений необходимы инвестиции в экономику, нужна гибкость, реформы, инновации.

До конца года осталось мало, но и в этот короткий период ещё появятся возможности для вложений в высокодоходные облигации, номинированные как в долларах, так и в евро. Если верить прогнозам экспертов, Brexit пройдёт по наиболее мягкому варианту и британские бумаги по-прежнему надёжны, — особенно те, что имеют поддержку Банка Англии.

Кроме того, аналитики ведущих банков и инвесткомпаний, таких как Dragon Capital и Concorde Capital, улучшили свои прогнозы инфляции на конец года, согласившись с ожиданиями НБУ. Добавим к этому заинтересованность инвесторов в более доходных развивающихся рынках. Так что массовой распродажи высокорисковых ценных бумаг ожидать не стоит.

Вместе с тем фондовый рынок, как и любой бизнес, не стоит на месте, предлагая следить за тенденциями и искать новые решения.

Zavarnik


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