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Акцизные марки на алкоголь и сигареты за год подорожали в три раза

Спецналог на операции с ценными бумагами могут отменить

Чего ожидать в ближайшее время держателям ценных бумаг и тем, кто желает их приобрести?

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