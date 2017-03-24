“Конг: Остров черепа”: история зрелищных клише

О сюжете

Показ “Конг: Остров черепа” в кинотеатре “Планета Кино” стартовал уже совсем недавно, а уже успел стать предметом бурных обсуждений. Так, на международном интернет-сервисе “Rotten Tomatoes” он отмечен более, чем 80% одобрительных рецензий. Но, даже при наличии удовлетворительной оценки, критики ругают сценарий Дерека Коннолли, Макса Боренштейна и других авторов.

“The Wrap” были одними из первых, кто в открытую ругал сценарий:

Представитель издания “The Playlist” отметил свою неудовлетворенность по поводу неразвитой сюжетной линии с политикой после вьетнамской войны.

“Получилось что-то вроде: “Там все было плохо, не надо лезть и нарываться на неприятности, настоящий монстр — это люди””.

Журналист “The Telegraph” весьма иронично отзывается о сюжете:

“Максимальное наслаждение получаешь от чистого безумия будней примата — еще прежде, чем на острове появляются люди. Я не хочу портить вам удовольствием от созерцания баталий: скажу только, что Конг — лишь один участник очень беспокойной фауны”.

Представитель “The Guardian” стал автором наиболее уничижительного обзора на работу сценаристов:

“Кино пытается вылепить из чудовища благородного защитника, борющегося с гигантскими ящерами. Сценарий старается пустить шутку по поводу наименования этих созданий: подозреваю, что сценаристы просто не смогли придумать подходящего слова”.

О режиссуре

Режиссером фэнтези-боевика стал Джордан Вот-Робертс. Его работу подавляющее большинство критиков восприняло на “ура”, добавляя, что только это заставило их остаться в кинотеатре и с восхищением досмотреть фильм до конца.

Представитель интернет-сервиса “We Got This Covered” поделился своим восторгом по поводу инновационной модификации монстра:

“Толстого примата Питера Джексона больше нет, вместо него — мускулистый красавец, вероятно, не вылезающий из тренажерного зала, спрятанного где-то далеко в дебрях. Рельефы монстра пригодятся, когда дело дойдет до боя с Годзиллой”.

В том же посте, критик решает “уколоть” авторов:

“У режиссера получились зрелищные баталии (даже с оправданным цензом 13+). Но за них пришлось заплатить непроработанностью героев: “угрюмый выживальщик”, “корпоративный псих” и “фотограф-блондинка”. Солдатов съедают, сминают, сжигают со зверской жестокостью. Число погибших тел постоянно растет с морозным равнодушием и даже никак не влияет на сюжет. Бедняги попадают в кадр, только чтобы стать чьим-то перекусом”.

Журналист “The Playlist” отметил, что режиссеру удалось хорошо передать атмосферу 70-х годов.

Отечественные критики отмечают, что кинолента снята “попсово, но зрелищно”. Они подчеркивают мощь и ярость Конга, поразительные сцены баталий с вертолетами, а также общий антураж.