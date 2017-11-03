Фестиваль "З країни в Україну" посетил Торецк

Еще один тур Фестиваля "З країни в Україну" состоялся в городе Торецк. Мероприятие посетило большое количество жителей города. Люди с интересом участвовали в мастер-классах, а также прекрасно провели время на вечернем концерте, наслаждаясь украинской музыкой.
Последний город встретил туристический фестиваль отголосками артиллерии, доносилась по направлению из Горловки. Это и не удивительно, потому что Торецк находится всего в 5 километрах от Серой Зоны. Но фестиваль в Торецке был, пожалуй, самым массовым, а прием - самым теплым из всех городов путешествия. Фестиваль посетило очень много местных жителей, они впервые за много лет танцевали на площади под зажигательные звуки гуцульских мотивов.
Важно, что цель данного фестиваля - напомнить людям о том, какая у нас прекрасная страна, показать все, на что она уникальна, открыть ее новые границы и увеличить любовь к нашей Родине. Программа фестиваля составлена так, чтобы гармонично соединить интересный отдых, духовное развитие и получение новых знаний.
В день фестиваля было проведено немало различных мастер-классов, где дети и молодежь могли открыть для себя настоящие украинские ремесла. А также убедиться, что народные промыслы - это не архаизм, а захватывающие дела, которые позволяют раскрыть таланты и получить настоящее удовольствие от процесса. Полезной частью программы были экспресс-курсы по оказанию первой помощи, а также познавательная программа практической химии и физики - захватывающие химические реакции при сочетании веществ, а также физические возможности бытовых предметов и способы экономии электроэнергии в современном быту.
Вечером состоялся концерт украинских рок-групп “Nesprosta”, “Шосте чуття”, “Тері Фао”, “Zapaska» “Роялькіт”, “Ot Vinta”. Атмосфера была невероятной: артисты максимально выкладывались, люди - открывались и получали истинное удовольствие от украинской музыки. Не зря же эта мера делается людьми для людей. Только так у жителей городов, которые посещают "З країни в Україну" остается желание продолжить знакомство со всем украинским - историей, культурой, литературой и музыкой.