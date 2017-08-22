В Константиновке появится памятный знак Тарасу Шевченко

В среду, 23 августа, в Константиновке состоится торжественное открытие памятного знака Тарасу Шевченко. Здесь в будущем планируют установить памятник Кобзарю, сообщает До ТеБе.
- Анализируя ситуацию в городе, я увидел, что патриотам нет места, где собираться. Вместе с местными активистами на заседании Общественного совета вынесли вопрос установления памятного знака Шевченко, которые поддержали, и назначили меня председателем рабочей группы, занимавшейся вопросом установления камня с надписью. Также мы обратились к местным властям с предложением установки возле дворца культуры памятника Тарасу Шевченко, - рассказал общественный деятель Ярослав Маланчук.
Памятный знак Тарасу Шевченко в Константиновке будет установлен на средства городских активистов.