В Донецкой области стартовал литературный конкурс "Кальмиюс" -2

К участию во втором региональном литературном конкурсе приглашают талантливых людей востока Украины.
В этом году конкурс "Кальмиюс" пройдет по пяти номинациям: взрослая проза и поэзия для взрослых, поэзия и проза для детей и подростков, драматургия для детей и взрослых, публицистика.
Целью конкурса организаторы называют активизацию творческих усилий и диалога между общинами восточных областей, выявление и поддержку литературно одаренных украинцев, а также культурную деоккупации востока Украины.
- Начатый только в прошлом году на волонтерских началах, «Кальмиюс» объединил более двух тысяч украиноязычных литераторов из Донецкой области, Луганщины, Запорожского края, Харьковщины и Днепровщины. К тому же, значительная часть работ поступила на конкурс с оккупированных территорий. Большое количество конкурсантов не оставляет сомнения в том, что восток Украины насыщенный талантливыми украиноязычными художниками, - считает один из основателей конкурса, станичного Краматорского отделения Национальной скаутской организации Украины ПЛАСТ, председатель ОО "Культурно-образовательный фонд" Либере Либерати "Максим Потапчук.
Возраст участников - от 16 до 60 лет. Финал конкурса планируется провести 11 ноября. В прошлом году заключительный этап конкурса собрал около семи тысяч участников.
До ТеБе