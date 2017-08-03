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В Донецкой области стартовал литературный конкурс "Кальмиюс" -2

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Культура / Новости
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В Донецкой области стартовал литературный конкурс "Кальмиюс" -2

К участию во втором региональном литературном конкурсе приглашают талантливых людей востока Украины.

В этом году конкурс "Кальмиюс" пройдет по пяти номинациям: взрослая проза и поэзия для взрослых, поэзия и проза для детей и подростков, драматургия для детей и взрослых, публицистика.

Целью конкурса организаторы называют активизацию творческих усилий и диалога между общинами восточных областей, выявление и поддержку литературно одаренных украинцев, а также культурную деоккупации востока Украины.

- Начатый только в прошлом году на волонтерских началах, «Кальмиюс» объединил более двух тысяч украиноязычных литераторов из Донецкой области, Луганщины, Запорожского края, Харьковщины и Днепровщины. К тому же, значительная часть работ поступила на конкурс с оккупированных территорий. Большое количество конкурсантов не оставляет сомнения в том, что восток Украины насыщенный талантливыми украиноязычными художниками, - считает один из основателей конкурса, станичного Краматорского отделения Национальной скаутской организации Украины ПЛАСТ, председатель ОО "Культурно-образовательный фонд" Либере Либерати "Максим Потапчук.

Возраст участников - от 16 до 60 лет. Финал конкурса планируется провести 11 ноября. В прошлом году заключительный этап конкурса собрал около семи тысяч участников.

До ТеБе


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