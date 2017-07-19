В селе Константиновского района состоится фестиваль украинской культуры

Жители села Александро-Калиново 19 августа по традиции накормят гостей вкусным Кулешом в рамках этнофестиваля.
Фестиваль «Смолянский кулеш» основан в 2013 году и проходит всегда громко.
- В 2013 году мы решили проводить ко Дню Независимости именно такой фестиваль, мы его назвали фестиваль украинской культуры, потому что там представлены декоративные работы людей из соседних сел. У нас будут танцы, песни, мастер-классы, парад вышиванок и угощение кулеша, - рассказал депутат Илиновской ОТО Андрей Тараман.
Крестьяне к празднику готовят особый, можно даже сказать семейный, рецепт украинского кулеша.
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