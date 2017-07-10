Более 10 тысяч меломанов съехались на побережье Азовского моря на музыкальный фестиваль

В Мариуполе в эти выходные прошел музыкальный фестиваль "MRPL City 2017". За три дня на пляже поселка Песчаное, что в Мариуполе выступили около 50 украинских музыкантов, сообщает До ТеБе.
В частности, гости фестиваля смогли насладиться выступлениями Бумбокс, Тартак, ТНМК, Жадан и Собаки в космосе, Макса Барских, O.Torvald, The Hardkiss, Onuka, The Maneken. Пели музыканты одновременно на трех сценах - для любителей поп, рок и клубной музыки.
Сторонники музыкантов приехали на побережье из разных уголков страны. Посетили фестиваль более 10 тысяч зрителей.