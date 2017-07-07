В Дружковке отпраздновали Ивана Купала

В Дружковке на берегу реки Казенный Торец впервые воссоздали купальское действо с обрядами и традициями предков.
- Мы решили возрождать древние традиции. Этот праздник впервые проводится в Дружковке... Была проведена рекламная кампания, но, честно говоря, мы сами удивлены тем, что столько людей посетили это мероприятие, - рассказала Юлия Пивовар - начальник отдела культуры Дружковского городского совета.
На купальском празднике каждый имел возможность узнать, как праздновали этот праздник наши для предки, собственноручно сплести венок, а девушки могли - погадать на суженого.
- Сегодня мы как раз здесь колдуем, гадаем, мы даем обереги древнеславянские к добру, на здоровье на щедрую долю, - отметила руководитель Дружковского театра "Калейдоскоп" Инна Романенко.
До ТеБе