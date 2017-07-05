В селе Максимовка состоялся День села

1 июля в селе Максимовка (Донецкая область) состоялось празднование 92-й годовщины основания села. Со словами приветствия к жителям села обратились председатель Новоукраинского сельского совета Александр Перетятько и генеральный директор ЗАО "Агроресурс" Виктор Ситковский.
Поздравляя жителей села Максимовка с праздником, Александр Ильич, поблагодарил односельчанам, которые принимают активное участие в жизни села, за любовь и верность родному краю, за вклад в развитие и благоустройство села и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
Праздник начался с развлекательной программы. Ученики общеобразовательной школы, коллектив художественной самодеятельности местного клуба и гости из Великоновоселковского района подготовили для присутствующих различные танцевальные и вокальные номера.
Также жители села имели возможность посмотреть выставку народного творчества "Таланты твои, Максимовка".