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В селе Максимовка состоялся День села

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Новости / Спорт и отдых
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В селе Максимовка состоялся День села

1 июля в селе Максимовка (Донецкая область) состоялось празднование 92-й годовщины основания села. Со словами приветствия к жителям села обратились председатель Новоукраинского сельского совета Александр Перетятько и генеральный директор ЗАО "Агроресурс" Виктор Ситковский.

Поздравляя жителей села Максимовка с праздником, Александр Ильич, поблагодарил односельчанам, которые принимают активное участие в жизни села, за любовь и верность родному краю, за вклад в развитие и благоустройство села и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Праздник начался с развлекательной программы. Ученики общеобразовательной школы, коллектив художественной самодеятельности местного клуба и гости из Великоновоселковского района подготовили для присутствующих различные танцевальные и вокальные номера.

Также жители села имели возможность посмотреть выставку народного творчества "Таланты твои, Максимовка".
В селе Максимовка состоялся День села
В селе Максимовка состоялся День села
В селе Максимовка состоялся День села
В селе Максимовка состоялся День села


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