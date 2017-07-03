Великоновоселковского район отпраздновал 85-летие Донецкой области

2 июля делегация Великоновоселковского района с участием председателя Великоновоселковской райгосадминистрации Кравченко А., первого заместителя председателя райгосадминистрации Алчиева А.С., советника председателя райгосадминистрации Бойко В.А. приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 85-летия со дня основания Донецкой области, которые состоялись в городе Краматорск.
В этот праздничный день был проведен флешмоб, торжественное поздравление, концертная программа творческих коллективов Донецкой области, выступление группы «5 Vymir».
Отдел культуры и туризма Великоновоселковской райгосадминистрации представил выставку-показ работ народных мастеров, художников и детского творчества «Краски Донетчины».