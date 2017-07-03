В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области

2 июля в городе Курахово праздновали 85-летие со дня образования Донецкой области. В Кураховском центре культуры и досуга состоялась тематическая праздничная программа приуроченная к этой дате.
Возможно, в историческом измерении 85 лет - незначительное время, но для нашего региона это время чрезвычайно богато, наполнено колоссальным количеством событий, свершений и достижений.
Восьмидесятипятилетний юбилей - это хороший повод для того, чтобы чаще задавать себе вопрос: кто мы, откуда, где наши истоки, каким будет наше ближайшее будущее?
Участие в праздничном концерте приняли творческие коллективы города Образцовый ансамбль современного танца «Подарок», студия современного танца «Натурель», театральная студия «Neverland», солисты - вокалисты Кураховского центра культуры и досуга: Маша и София Шаталов, Женя Пащенко, Лилия Пащенко, Камила Чупеева.