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В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области

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Новости / Шоу-биз и культура
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В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области

2 июля в городе Курахово праздновали 85-летие со дня образования Донецкой области. В Кураховском центре культуры и досуга состоялась тематическая праздничная программа приуроченная к этой дате.

Возможно, в историческом измерении 85 лет - незначительное время, но для нашего региона это время чрезвычайно богато, наполнено колоссальным количеством событий, свершений и достижений.

Восьмидесятипятилетний юбилей - это хороший повод для того, чтобы чаще задавать себе вопрос: кто мы, откуда, где наши истоки, каким будет наше ближайшее будущее?

Участие в праздничном концерте приняли творческие коллективы города Образцовый ансамбль современного танца «Подарок», студия современного танца «Натурель», театральная студия «Neverland», солисты - вокалисты Кураховского центра культуры и досуга: Маша и София Шаталов, Женя Пащенко, Лилия Пащенко, Камила Чупеева.
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области


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