В Святогорске открылась выставка мастера современной украинской живописи

Выставка картин славянского художника Сергея Сметанкина открылась в Святогорске. Всего представлено 37 полотен из личного фонда художника и частных коллекций, сообщает До ТеБе.
На выставке, которая проходит в Государственном историко-архитектурном заповеднике Святогорска находятся картины 2008-2009 годов и те, что живописец смог вывезти из оккупированных территорий.
- Это моя первая выставка с тех пор, как был освобожден Славянск. Сейчас я пытаюсь восстановить союз художников «Донецкий центр», существовавшей до войны, чтобы художники имели возможность представить свои выставки как в Украине, так и за рубежом, - отметил Сергей Сметанкин.