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В Святогорске прошел Международный конкурс "Созвездие Святогорья"

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Культура / Новости
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В Святогорске прошел Международный конкурс "Созвездие Святогорья"

Город Святогорск радостно приветствовал участников ХII Международного конкурса-фестиваля "Созвездие Святогорья". Конкурсный день был наполнен атмосферой вдохновения, творчества и гармонии с окружающей природой. Это был праздник музыки и вокала.

Ученики и преподаватели Славянской районной школы искусств показали свое мастерство и высокий уровень подготовки. Так, в инструментальном жанре в номинации "Соло" Лауреатом I степени в младшей возрастной категории стал Кузнецов Женя, в средней возрастной категории Лауреатами I степени стали Пономарева Арина, Мамика Даниил Лауреатами II степени - Торский Илья, Хорошева Лиза, в старшей категории Кобитович Богдана и Олефиренко Маша - Лауреаты I степени. В номинации "Ансамбли" свое умение продемонстрировали фортепианный дуэт Пономарева Арина - Лепетуха Катя и дуэт гитаристов Колесник Виталий - Демидовец Руслан стал Лауреатом I степени. Жидкова Ира и Шмагель Лера лауреаты II степени в номинации "Эстрадный вокал".

Победители были награждены Дипломами и медалями, а преподаватели Скорик М.С. , Демидовец Р.В. , Селиверстов С.А., Фальченко Г.В., Звягина А.А., Петрусенко В.В., Ушакова И.В., Алисова А.А. получили Благодарности за качественную подготовку победителей.
В Святогорске прошел Международный конкурс "Созвездие Святогорья"
В Святогорске прошел Международный конкурс "Созвездие Святогорья"



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