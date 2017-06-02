Лента новостей

23:27
В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»
23:13
Уолт Дисней. Вестник добра на экране
16:55
В Славянске арестован мужчина, который до смерти забил свою сожительницу
15:11
«Артемсоль» подвело итоги работы за май
13:18
В ДНР везли табачные изделия на сумму 45 тысяч гривен
13:09
Какой счетчик электроэнергии поставить в квартире?
12:36
АКХЗ направит 8 млн грн на улучшение условий труда и быта коксохимиков
12:16
Эксперты: Отложенное решение не значит – складывать радиоактивные отходы «под себя»
12:14
Общественная приемлемость становится основным условием развития атомной энергетики
11:35
Работодатели Донетчины уплатили почти 2 миллиарда гривен единого взноса
11:25
Мариупольский порт и АМПУ подписали Меморандум о сотрудничестве
10:53
Тельмановский район оказался под обстрелом, сгорело здание сельхозпредприятия
10:39
В Мариуполе две женщины обворовывали квартиры пенсионеров
10:35
Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром
10:21
Два налога на бизнес, это реально?
10:17
Медицинская реформа в Украине, что будет дальше?
01:02
Проблемы с зубами? Затягивать нельзя
21:35
Гройсман открыл железнодорожный перегон Камыш-Заря - Волноваха
21:24
В Черкасской общине за месяц отремонтируют 3,5 км дорог
21:19
Министр энергетики и угольной промышленности посетил Угледар
19:51
Премьер-министр Украины заложил в Мариупольском порту зерновой терминал
15:49
В Краматорске прошел парад матерей
15:10
Официально: Александр Кучер покидает «Шахтер»
15:02
На жилье для переселенцев необходимо не менее 5 млрд долл., – Тука
14:53
Качественная полиграфическая продукция и ее применение
14:01
В Славянске обязали использовать вывески на украинском языке
13:56
Киевсовет захватили бойцы добробатов
13:48
Кейс носков – отличный подарок для настоящего мужчины
13:25
Внешнеторговый оборот Донецкой таможни ГФС превысил 1,2 млн долларов
12:58
Донецк может остаться без воды
12:36
Предприниматель в Святогорске незаконно достроил торговый павильон
12:13
Семь вещей на кухне, от которых следует избавиться как можно скорее
11:44
Пункты пропуска на линии разграничения будут работать почти на три часа дольше
11:40
Kernel — синоним украинского агропрома
11:38
В Волновахе изнасиловали и убили 14-летнюю девушку
11:28
Десятая доля процента
00:25
В Славянске парашютисты открыли сезон
17:54
В Донецкой области появился Центр развития местного самоуправления
15:18
На День защиты детей на Донбассе прекратят стрельбу
15:15
Кабмин ухудшил прогноз по росту экономики
14:51
Беременность. Планирование. Первые месяцы
14:39
Прокуроры Донетчины сдали кровь для больных детей
14:17
Исторические факты о пшенице
13:31
Облавтдор ремонтирует прифронтовые дороги
13:27
НБУ расширяет проверки
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»

0
92
Культура / Новости
0
В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»

2 июня, в Краматорском кинотеатре «Родина» состоялась презентация короткометражного фильма «Рубеж реальности». Режиссером ленты выступил молодой житель Краматорска Михаил Бакузов, а главную роль исполнил также краматорчанин, актер Андрей Таран.

Фильм рассказывает о французском легионере, который действительно жил в Краматорске. В мирной жизни его преследовали военные воспоминания и поэтому он оказался в местной психиатрической больнице. Жизнь пациента трагически подходила к своему концу, но по режиссерскому замыслу она было связано с событиями, которые произошли 10 февраля 2015 года в Краматорске.

Несмотря на малую восьмиминутную продолжительность фильма и отсутствие бюджета, режиссеру и его команде удалось раскрыть непростую тему пределы сознания между мирной жизнью и жизнью в военное время.

Также в мероприятии приняли участие представители Донецкой облгосадминистрации и и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко. После просмотра она отметила, что фильм получился качественным, интересным и очень важным, поскольку он реализует Доктрину информационной безопасности Украины, которую утвердил глава государства Петр Порошенко. «Сегодня один из самых актуальных вопросов в работе областной власти - развивать свое информационное пространство и противодействовать разрушительному информационному влиянию Российской Федерации», - отметила Людмила Быченко.
В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»


Похожие публикации

9-01-2017
Яркий фестиваль вертепов «Рождественские перезвоны» состоялся в Краматорске
9-05-2016
Краматорчанам презентовали фильм «Who is mr. Putin»
24-02-2016
В Краматорске подняли вопрос о новой Конституции
10-02-2015
Число погибших в Краматорске возросло до 12 человек
4-04-2014
Искусство вне политики
15-03-2013
Лучшие роли Андрея Панина

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх