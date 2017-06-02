В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»

2 июня, в Краматорском кинотеатре «Родина» состоялась презентация короткометражного фильма «Рубеж реальности». Режиссером ленты выступил молодой житель Краматорска Михаил Бакузов, а главную роль исполнил также краматорчанин, актер Андрей Таран.
Фильм рассказывает о французском легионере, который действительно жил в Краматорске. В мирной жизни его преследовали военные воспоминания и поэтому он оказался в местной психиатрической больнице. Жизнь пациента трагически подходила к своему концу, но по режиссерскому замыслу она было связано с событиями, которые произошли 10 февраля 2015 года в Краматорске.
Несмотря на малую восьмиминутную продолжительность фильма и отсутствие бюджета, режиссеру и его команде удалось раскрыть непростую тему пределы сознания между мирной жизнью и жизнью в военное время.
Также в мероприятии приняли участие представители Донецкой облгосадминистрации и и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко. После просмотра она отметила, что фильм получился качественным, интересным и очень важным, поскольку он реализует Доктрину информационной безопасности Украины, которую утвердил глава государства Петр Порошенко. «Сегодня один из самых актуальных вопросов в работе областной власти - развивать свое информационное пространство и противодействовать разрушительному информационному влиянию Российской Федерации», - отметила Людмила Быченко.