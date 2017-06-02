В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»

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Число погибших в Краматорске возросло до 12 человек

В Краматорске подняли вопрос о новой Конституции

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