В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры

Библиотеки-филиалы КЗ «Славянская РЦБС» присоединились к событию проведением цикла мероприятий «Дорогами тысячелетий до славянской письменности» для широкой общественности пользователей.
Так, библиотекари в течение последней декады мая знакомили пользователей разных возрастных категорий с книжно-иллюстративной выставкой, выставками-советами, выставками-экскурсами, выставками-просмотрам «Апостолы славянской письменности», «Язык - духовное сокровище нации», «Большие просветители - братья Кирилл и Мефодий»,«В начале было слово ... »,«Дорогами тысячелетий до славянской письменности ... »,«О, слово родное, кто без тебя ...»,«Красота и сила украинского слова»,«Чтобы себя мог уважать, надо родной язык знать»,«О, мово моя, я пение соловья», где вниманию собравшихся были представлены новые образцы творческого наследия украинских поэтов и писателей и лучшие произведения мировой литературы.
Для разновозрастных слоев пользователей в отделе обслуживания центральной районной библиотеки-филиала № 1 для взрослых, Былбасовской городской библиотеки-филиала для детей, Райогородоцкой библиотеке-филиале для взрослых, библиотеках - филиалах сел Сидорово, Дмитровка, Андреевка, Карповка, Никольское и Рай-Александровка были проведены литературный часы - вернисажы «Славянские сестры украинского языка», «Язык объединяет всех ...», информационный час «В источниках слова - души колодец», «Лелеять язык - цвести слова», час духовнос ти «Создатели славянской письменности», «Кириллица или глаголица», час народоведения «У истоков нашей письменности», «Создатели славянской письменности», где библиотекари рассказали участникам массовых мероприятий интересные факты из истории украинского алфавита, что происходит от старослов " славянской кириллицы, разработанной братьями Кириллом и Мефодием для перевода с древнегреческого языка священных книг в 863 году.
Приятные впечатления остались и от библиографических уроков и литературных викторин «Письменность и Слово ...», «Серебряные колокола славянской духовности», «О, мово моя, ты пение соловья», которые прошли для детей младшего и среднего школьного возраста в Сергиевской, Крестищенской, Тетяновской, Долинской, Маяковской сельских библиотеках-филиалах.
А в ходе бесед у книжных выставок, пользователи получили информацию об учредителях письменности - святых равноапостольных братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, которые осуществили перевод богослужебных книг с греческого языка, распространяли христианское учение, узнали, что Кириллом и Мефодием были созданы две славянские азбуки - глаголицу и кириллицу, которыми, кроме Украинцев, пользуются еще более 60 народов мира...
Проведенные мероприятия в библиотеках-филиалах района продемонстрировали неравнодушие наших посетителей к собственной истории, их стремление к возвышению и приумножения культурного и духовного наследия своего народа.