Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В столице Донбасса прошло открытие памятника основоположникам славянской письменности святым Кириллу и Мефодию.

Украину не разделить по языковому принципу - Порошенко

В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры

Топ за неделю 2158 1160 757 653 604

Интересное