Лента новостей

01:30
В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры
01:03
В Марьинском районе открылись школьные лагеря
00:58
Проведен смотр - конкурс исполнителей эстрадной песни «Песенный круг»
00:51
В Красногоровке состоялось экстренное совещание по ликвидации последствий обстрелов
22:45
В Авдеевке на остановке взорвался снаряд, есть раненые
22:41
Жители Славянска сэкономили 240 тыс. грн на «доступных лекарствах»
22:01
Можно сделать мир прекрасней с помощью...баннерной рекламы
18:09
В Константиновке начался капитальный ремонт дорог
17:14
В ДНР борются со стихийными свалками
16:51
В Еврокомиссии назвали дату ратификации Ассоциации
16:19
Где лучше всего покупать стоковую одежду
16:06
Мэр Новогродовки замешена в криминале
15:18
В Донецкой области из незаконного обращения изъято подакцизных товаров на 337,5 тысяч гривен
12:58
На Луганщине трое местных жителей подорвались на растяжке
12:43
В Бахмуте собирают подписи о создании городского сквера
11:27
Прокуратура требует вернуть государству 46 га сельскохозяйственных земель
10:55
Красногоровке подают грязную и мутную воду
10:51
Боевики обстреляли из тяжелого вооружения две фермы в Новолуганском
10:43
Правила пользования гироскутером
10:24
В Ясиноватой в результате обстрела поврежден газопровод
09:46
Докапитализация, реорганизация и ликвидация
23:14
Краматорск с лекцией посетил Павел Гриценко
23:06
В Марьинском районе отметили День пограничника
22:59
В Константиновском районе начали работу 19 детских лагерей отдыха
22:53
В Красногоровку поступила гуманитарная помощь от губернатора области
22:07
В Донецкой области почтили память экипажа вертолета Ми-8
18:28
Лисичанску отключили воду из-за долгов за электроэнергию
16:20
В Покровском районе прокуратура требует вернуть государству 205 га земли
16:04
За 4 месяца Мариупольский порт на треть увеличил налоговые отчисления
15:56
Азартный трейдер на рынке Forex
15:10
Верховная Рада тормозит создание общины в Святогорске
14:09
Фискальная служба Донетчины: «Преодолеем коррупцию вместе!»
13:06
В Днепропетровской области реконструируют жилье для переселенцев
12:31
В Краматорске поднимут тарифы на воду в более чем в два раза
11:40
Укрзализныця заявляет, что не получала от ЛДНР 680 млн. гривен
11:32
Отбеливание зубов, настолько же безопасно и полезно, как красиво?
11:08
Системы капельного орошения
10:59
Прокуратура Донецкой области помогла вернуть в госбюджет 121 млн. гривен налогов
10:41
Какие города Донбасса заминированы
10:35
В Украине загорелась еще одна мусорная свалка
10:13
Зайцево под обстрелом: сгорели два дома
09:58
В Краматорске отметили велодень
09:48
Украинские дороги и как с ними бороться
09:36
На Авдеевском коксохиме модернизируют железнодорожную станцию
01:02
Последствия обстрела в Красногоровке: четверо раненых и 14 разрушенных домов
Все новости

Архив публикаций

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры

0
53
Культура / Новости
0
В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры

Библиотеки-филиалы КЗ «Славянская РЦБС» присоединились к событию проведением цикла мероприятий «Дорогами тысячелетий до славянской письменности» для широкой общественности пользователей.

Так, библиотекари в течение последней декады мая знакомили пользователей разных возрастных категорий с книжно-иллюстративной выставкой, выставками-советами, выставками-экскурсами, выставками-просмотрам «Апостолы славянской письменности», «Язык - духовное сокровище нации», «Большие просветители - братья Кирилл и Мефодий»,«В начале было слово ... »,«Дорогами тысячелетий до славянской письменности ... »,«О, слово родное, кто без тебя ...»,«Красота и сила украинского слова»,«Чтобы себя мог уважать, надо родной язык знать»,«О, мово моя, я пение соловья», где вниманию собравшихся были представлены новые образцы творческого наследия украинских поэтов и писателей и лучшие произведения мировой литературы.

Для разновозрастных слоев пользователей в отделе обслуживания центральной районной библиотеки-филиала № 1 для взрослых, Былбасовской городской библиотеки-филиала для детей, Райогородоцкой библиотеке-филиале для взрослых, библиотеках - филиалах сел Сидорово, Дмитровка, Андреевка, Карповка, Никольское и Рай-Александровка были проведены литературный часы - вернисажы «Славянские сестры украинского языка», «Язык объединяет всех ...», информационный час «В источниках слова - души колодец», «Лелеять язык - цвести слова», час духовнос ти «Создатели славянской письменности», «Кириллица или глаголица», час народоведения «У истоков нашей письменности», «Создатели славянской письменности», где библиотекари рассказали участникам массовых мероприятий интересные факты из истории украинского алфавита, что происходит от старослов " славянской кириллицы, разработанной братьями Кириллом и Мефодием для перевода с древнегреческого языка священных книг в 863 году.
В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры

Приятные впечатления остались и от библиографических уроков и литературных викторин «Письменность и Слово ...», «Серебряные колокола славянской духовности», «О, мово моя, ты пение соловья», которые прошли для детей младшего и среднего школьного возраста в Сергиевской, Крестищенской, Тетяновской, Долинской, Маяковской сельских библиотеках-филиалах.

А в ходе бесед у книжных выставок, пользователи получили информацию об учредителях письменности - святых равноапостольных братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, которые осуществили перевод богослужебных книг с греческого языка, распространяли христианское учение, узнали, что Кириллом и Мефодием были созданы две славянские азбуки - глаголицу и кириллицу, которыми, кроме Украинцев, пользуются еще более 60 народов мира...
В Славянском районе прошел День славянской письменности и культуры

Проведенные мероприятия в библиотеках-филиалах района продемонстрировали неравнодушие наших посетителей к собственной истории, их стремление к возвышению и приумножения культурного и духовного наследия своего народа.


Похожие публикации

25-05-2016
В Марьинке состоялась выставка «Серебряные колокола славянской духовности»
9-11-2014
Украину не разделить по языковому принципу - Порошенко
28-05-2013
У истоков письменности
25-05-2012
День единения славян
9-12-2011
В столице Донбасса прошло открытие памятника основоположникам славянской письменности святым Кириллу и Мефодию.
25-05-2011
Объединять культурой

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх