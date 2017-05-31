Проведен смотр - конкурс исполнителей эстрадной песни «Песенный круг»

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В ДНР объявили конкурс на создание гимна республики

В Мариуполе состоялся Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки "Червона рута"

Где пройдет Евровидение-2017 пока неизвестно

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