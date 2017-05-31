27 мая в Мирненском сельском доме культуры, отделом культуры и туризма Славянской райгосадминистрации был организован и проведен смотр - конкурс исполнителей эстрадной песни «Песенный круг».
Главная цель культурно-художественного мероприятия - популяризация вокального искусства, поиск и раскрытие творческих способностей молодых певцов, создание новых образов в популярных жанрах современной песни, усиление роли вокального искусства в эстетическом воспитании подрастающего поколения.
Открывая праздник песни, начальник отдела культуры и туризма Славянской райгосадминистрации Елена Миляновская отметила, что нынешний смотр-конкурс «Песенный круг» проходит в рамках празднования 85-летия Донецкой области. Также она с радостью поздравила всех участников и пожелала им хорошего выступления.
В конкурсной программе соревновались солисты-вокалисты учреждений культуры клубного типа Славянского района различных возрастных категорий.
Поэтому в категории до 8 лет первое место заняла Стефашина Элина (Никоноровский СК), в категории 9-11 лет - Логвин Татьяна (Былбасовский ЦКД), в категории 12-14 лет-София Авдеева (Мирненский СБК).
Жюри присудило победу в категории 15-17 лет Ангелине Фесенко (Никоноровский сельский клуб). Возрастная категория 18-23 г. Была представлена Антоном Бондаренко (Мирненский СБК). Среди опытных вокалистов (от 24 лет) победила Бибко Оксана (Сергиевский ЦМД).
Настоящим подарком для жюри и зрителей стал внеконкурсное выступление четырехлетней Камилы Морозовой (Малиновский СК).