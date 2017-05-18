В Марьинке торжественно открыли памятник Т.Г. Шевченко

Сегодня, 18 мая в центре города Марьинка состоялось торжественное открытие памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко.
В народі живе його пісня яскрава,
Як піснею жив, так у пісні й не вмер,
Не з плит мармурових здобув собі славу,
А з слова, що сяє вогнем і тепер.
В народі в невтолимому натхненні
Визбирував проникливі слова,
Щоб відстані долали і кордони,
Не гнулись під ударами, як цвях.
Гули в піснях розчулено, як дзвони,
На все життя лишаючись в серцях…
Именно с этих слов Великого Кобзаря началось торжественное открытие памятника. Это мероприятие не случайно состоялось именно в этот день. Потому что сегодня отмечается праздник украинской вышиванки. Сколько же таких полотен, на которых вышит образ Тараса Шевченко.
В этот день, на открытии памятника собралась большая городская семья, почетные гости, чтобы отдать дань великану духа, художнику могучей творческой силы, певцу воли народной. Слово для поздравления всех присутствующих со знаменательным событием было предоставлено первому заместителю председателя райгосадминистрации Татьяне Збицкой, начальнику управления культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации Алине Певной, руководителю военно-гражданской администрации города Марьинка и села Победа Александру Тесле.
На торжествах также присутствовали почетные гости: мэр города Мироновка Киевской области Виталий Савенко, ректор Белоцерковского национального аграрного университета, доктор экономических наук, профессор, академик НААН, депутат Киевского областного совета VII созыва - Анатолий Даниленко.
Все они поздравили жителей со знаменательным днем в истории города Марьинка и пожелали мира, согласия и благополучия в каждую семью.
Почетное право перерезать ленточку и снять полотнище предоставили Анатолию Даниленко. Маленькие зрители выпустили в синее небо символические желто-голубые шарики мира. После открытия памятник был освящен духовенством во главе с Архиепископом Донецким и Мариупольским Киевского Патриархата Владыкой Сергием.
После освящения все вместе спели духовный гимн Украины «Ревет и стонет Днепр широкий».
С уважением и любовью все присутствующие возложили цветы к памятнику Великому Кобзарю - Тарасу Григорьевичу Шевченко.