Грузия на Евровидении-2017: новый политический скандал

Лихо вытеснив Россию из конкурса отказом на въезд Юлии Самойловой, принятым задним числом уже после объявления конкурсантов, Украина с распростертыми объятиями принимает певицу из Грузии, которая затеяла уже ставшие традиционными политические разборки прямо на сцене Евровидения.



Тако Гачечиладзе уже пыталась попасть на сцену конкурса в 2009 году в составе квартета «Стефане & 3G». Тогда принимающей стороной была Российская Федерация, а грузинские делегаты усмотрели в этом возможность выпятить свою политическую позицию. Тогда по свежим следам конфликта в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году квартет написал «остросоциальную» композицию с двусмысленным названием «We don’t want to put in», не скрывая аллюзии на Владимира Путина, который, по представлению авторов и певцов, коварно наложил руки на их Родину. Однако страна-хозяйка пресекла эту провокацию, но проведение Евровидения 2017 в любом случае принесет новые сюрпризы на сцене в Киеве.



Сейчас у Грузии появилась возможность снова наехать колесом политики на горло искусству. В образе, до боли напоминающем Тони Брэкстон, грузинка Тако с растрепанными волосами и в обтягивающем платье преподнесет со сцены новую остросоциальную композицию. И всё бы ничего, только песня с общим и казалось бы, нейтральным названием «Keep the faith» будет обыграна в Киеве в новой, модной для страны-хозяйки тенденции. Пока певица будет исполнять композицию, на большом экране за ней будут появляться полосы европейских и мировых газет, а также фотографий. В них будет поведано о том, как Россия разбомбила, завоевала и уничтожила какую-нибудь очередную страну или, возможно, даже планету.



Не стоит и гадать, кто находится в топ-тройке букмекерских прогнозов на победу. Конечно же, грузинская дива с жалостливой песней и таким же политическим подтекстом, какой был в прошлом году у скандальной песни Джамалы, является лидером среди европейских букмекеров. Вполне предсказуемо, что именно ее европейское сообщество назначит победителем – ведь всем нужна политкорректная, а не честная победа.