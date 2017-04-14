В Донецкой области провели фестиваль юных пожарников

На базе Александровского центра детского и юношеского творчества состоялся районный этап фестиваля ДЮП. На мероприятие прибыли дружины юных пожарных из 10 школ района - Александровской, Староварваровской, Михайловской, Очеретинской, Золотопрудской, Петровской ООШ, и Новостепановской и Новоалександровский УВК. Во время своих выступлений команды-участники попытались убедить присутствующих болельщиков и жюри в необходимости осторожного обращения с огнем. Все команды успешно прошли тестирование по знаниям пожарного дела, умение находить выход из опасных ситуаций.
В своих выступлениях команды призвали сохранить дружбу с огнем, изучить правила безопасности жизнедеятельности, знать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
Выступления участников мероприятия оценивало жюри в составе начальника Александровского районного отдела ГУ Гостехногенбезопасности в Донецкой области подполковник службы гражданской защиты Владимира Тищенко, инженера по охране труда отдела образования райгосадминистрации Людмилы Осадчей.
Грамоты за участие в фестивале получили дружины юных пожарных 5 школ. III место - команда «Воспалительные девушки», Золотопрудская ООШ; II место - команда «Фемида», Новостепановский НПК; I место - команда «Флэш», Очеретинская ООШ.
Все команды фестиваля награждены сладкими призами от Александрийского сектора ГУ Гостехногенбезопасности в Донецкой области.