Дети Александровского района ознакомились с символами Пасхи

В рамках детского клуба по интересам «Чародеи слова», библиотекой Александровского района для детей, 14 апреля, был проведен библиотечный коктейль «Писанка рисованная». Главная цель мероприятия, это ознакомление детей с символами, атрибутикой Пасхальных праздников, предоставление информации об истории писанки, воспитывать детей на лучших традициях украинского народа.
Библиотекари начали рассказ о величайшем христианском празднике «Пасха», просмотрели видеофильм о росписи писанки - символ возрождения и зарождения новой жизни. Дети поняли, как правильно разместить рисунок на писанке и что он символизирует (семейное благополучие, богатство земли, восстановление жизни природы), прослушали волшебные церковные колокола, читатели приняли участие в мастер-классе по росписи писанки собственноручно (у каждого свой орнамент и свой цвет), который закончился презентацией писанок. Всем присутствующим было интересно узнать, с соответствующей литературы на книжной выставке, об играх для детей с пасхальными яйцами.
Подводя итоги библиотечного мероприятия, было понятно, что дети провели время в библиотеке положительно, интересно и полезно, узнали новую информацию о большом христианском празднике украинского народа - Пасхе.