Дети Александровского района ознакомились с символами Пасхи

На Певчем поле пройдет концерт "Мы дети твои, Украина"

Школьники Краматорска украсили писанки для бойцов на передовой

Жители Волновахского района создали более восьми тысяч писанок

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