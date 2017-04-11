Австралийская община впервые пообщалась с общиной Краматорска

ВТО рассмотрит "сигаретный" спор между Украиной и Австралией

Украина собралась покупать уголь в Австралии и Вьетнаме

Порошенко рассматривает возможность закупки угля и урана в Австралии

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.