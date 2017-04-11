Австралийская община впервые пообщалась с общиной Краматорска

В честь 25-летия установления дипломатических отношений между Австралией и Украиной, а также 70-летие украинского поселения в Австралии в ООШ № 12 города Краматорск состоялась скайп-конференция с председателем Союза Украинских Организаций в Австралии Стефаном Романивым.
После разговора торжественно открыли фотовыставку «Старые Мастера - выдающиеся австралийские художники, рисовали на коре», которая продлится до 15 апреля.
На выставке представлены работы лучших австралийских коренных художников ХХ века. Оригиналы картин хранятся в Национальном музее Австралии.
Краматорские школьники в свою очередь подготовили доклады об Австралии и посмотрели видео, где сотрудники австралийского музея рассказали об этих картинах.
До ТеБе